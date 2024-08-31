為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

客語也是台灣話！推動「語言平權公民運動」客語薪傳師中壢連署

桃園市客語薪傳師今至中壢新明市場，發起「語言平權公民運動」連署。（記者李容萍攝）

桃園市客語薪傳師今至中壢新明市場，發起「語言平權公民運動」連署。（記者李容萍攝）

2024/08/31 19:26

〔記者李容萍／桃園報導〕由客家民間社團發起推動的「語言平權公民運動」大連署，今（31日）移師桃園市中壢區新明市場，約30位客語薪傳師上街訴求在「平等、平權」是基本人權，不容任何族群或政治意識形態踐踏，號召大家不分族群全國大連署。

推動這項簽名連署的客語薪傳師劉芝英指出，國家語言發展法第3條規定，國家語言指的是台灣各固有族群使用的自然語言，包括原住民語、客家語、閩南語和台灣的手語都是，國家語言應一律平等，國民使用的語言應不受限制和岐視，但近期文化部、教育部在來往公文或舉辦競賽活動中，寫閩南語為「台語」，和國家語言法的釋義相違背，「台語」2字是種公共財，不能將閩南語改為「台語」並用在政府機關正式公文中，如此寫會被誤導為在台灣的國家語言就是「台語」，希望連署到足夠份數後能至立院陳情。

今日連署另一訴求就是「客語發展法」立法的進度和實質的內容，客語薪傳師黃彥菁說，客家鄉親也非常關心，並向立委呂玉玲陳情遞交抗議書，籲請立委全力調查為什麼「客語發展法」會躺在客委會和立法院整整7年而不能通過的原因，呼籲行政院、立法院、客家委員會等，必須具體對桃園客家鄉親舉辦說明會，希望客語發展法能盡快推動，別再擱置。

這項連署下一站預計9月14日移師龍潭區第2公有市場進行。

客語薪傳師劉芝英（右）向民眾說明連署訴求和內容。（記者李容萍攝）

客語薪傳師劉芝英（右）向民眾說明連署訴求和內容。（記者李容萍攝）

客語薪傳師劉芝英（中）向民眾說明連署訴求和內容。（記者李容萍攝）

客語薪傳師劉芝英（中）向民眾說明連署訴求和內容。（記者李容萍攝）

客語薪傳師劉芝英（左1）向民眾說明連署訴求和內容。（記者李容萍攝）

客語薪傳師劉芝英（左1）向民眾說明連署訴求和內容。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
戲說人權 法務部歌仔戲《冒壁鬼》白色恐怖真人真事改編
2024/03/13 20:16

戲說人權 法務部歌仔戲《冒壁鬼》白色恐怖真人真事改編
「講台語像抽菸」台大合作社傳歧視 8學生社團共同譴責
2019/08/01 22:50

「講台語像抽菸」台大合作社傳歧視 8學生社團共同譴責
impression

「2024台北好時尚」蔣市長現身力挺新銳設計師
語言平權 跨黨派立委響應成立公視台語台
2017/06/29 11:40

語言平權 跨黨派立委響應成立公視台語台
（影音）竹縣客語薪傳志工連署「客語也是台灣話」
2024/08/22 14:16

（影音）竹縣客語薪傳志工連署「客語也是台灣話」
impression

慢性腎臟病≠洗腎！ 專家：9成患者不知罹病 早篩早治有效控制
自由廣場》台語活動 可惜只做一半
2024/02/29 05:30

自由廣場》台語活動 可惜只做一半
桃園市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播