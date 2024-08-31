客語也是台灣話！推動「語言平權公民運動」客語薪傳師中壢連署

桃園市客語薪傳師今至中壢新明市場，發起「語言平權公民運動」連署。（記者李容萍攝）

2024/08/31 19:26

〔記者李容萍／桃園報導〕由客家民間社團發起推動的「語言平權公民運動」大連署，今（31日）移師桃園市中壢區新明市場，約30位客語薪傳師上街訴求在「平等、平權」是基本人權，不容任何族群或政治意識形態踐踏，號召大家不分族群全國大連署。

推動這項簽名連署的客語薪傳師劉芝英指出，國家語言發展法第3條規定，國家語言指的是台灣各固有族群使用的自然語言，包括原住民語、客家語、閩南語和台灣的手語都是，國家語言應一律平等，國民使用的語言應不受限制和岐視，但近期文化部、教育部在來往公文或舉辦競賽活動中，寫閩南語為「台語」，和國家語言法的釋義相違背，「台語」2字是種公共財，不能將閩南語改為「台語」並用在政府機關正式公文中，如此寫會被誤導為在台灣的國家語言就是「台語」，希望連署到足夠份數後能至立院陳情。

今日連署另一訴求就是「客語發展法」立法的進度和實質的內容，客語薪傳師黃彥菁說，客家鄉親也非常關心，並向立委呂玉玲陳情遞交抗議書，籲請立委全力調查為什麼「客語發展法」會躺在客委會和立法院整整7年而不能通過的原因，呼籲行政院、立法院、客家委員會等，必須具體對桃園客家鄉親舉辦說明會，希望客語發展法能盡快推動，別再擱置。

這項連署下一站預計9月14日移師龍潭區第2公有市場進行。

客語薪傳師劉芝英（右）向民眾說明連署訴求和內容。（記者李容萍攝）

客語薪傳師劉芝英（中）向民眾說明連署訴求和內容。（記者李容萍攝）

客語薪傳師劉芝英（左1）向民眾說明連署訴求和內容。（記者李容萍攝）

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