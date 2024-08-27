桃園市身障職涯服務據點啟用 張善政行銷中秋庇護商品

桃園庇護工場推出各式中秋應景商品。（記者鄭淑婷攝）

2024/08/27 20:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「就業選手村－身障職涯服務據點」今（27日）啟用，市長張善政出席並行銷庇護中秋商品，他表示，身障職涯服務據點為身心障礙朋友提供全面且專業的職涯發展服務，讓弱勢朋友得以培育專才，面對就業市場的挑戰，期盼此據點成為身心障礙朋友的助力。

張善政表示，中秋節將至，許多機關及企業團體皆有送禮需求，為支持弱勢朋友就業，市府成立多家庇護工場，員工經過訓練，製作的產品物美價廉且精緻，並提供多元選擇，送禮自用兩相宜，鼓勵民眾以行動支持庇護工場中秋精選禮品，讓身心障礙朋友獲得更多就業機會與照顧。

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勞動局表示，為推動身心障礙者就業政策，協助身心障礙者順利進入就業市場，市府與財團法人喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所合作設立身障職涯服務據點，為身障朋友量身打造一系列就業準備服務方案，包括就業講座、團體課程、職場體驗、隨到隨訓課程及產訓合一專班等，並向企業推廣職務再設計及職業重建服務，同時進入校園辦理身障平權宣導講座；而據點內部空間規劃各項設施，包括培養大動作肢體訓練及耐力的體適能區、訓練行政文書能力的文書作業區、提升反應靈敏度的手功能區及個別化晤談區等。

勞動局表示，今年中秋，桃園庇護工場除推出月餅及糕點精選禮盒，另有咖啡、曲奇餅乾、果乾、炭烤點心、手工皂禮盒等選擇，以及精緻洗衣、洗車、客製化印刷及攝影器材租借等優惠服務，即日起至9月16日辦理「中秋贈禮看這裡，庇護禮品讓你 EASY 購」促銷活動，凡於桃市任一庇護工場單筆消費滿1000元以上，即可獲贈價值100元至8000元不等庇護工場商品券，活動詳情可至「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」網站（https://easygo.tycg.gov.tw/）查詢。

桃園市「就業選手村－身障職涯服務據點」27日啟用。（記者鄭淑婷攝）

桃園市「就業選手村－身障職涯服務據點」27日啟用。（記者鄭淑婷攝）

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