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    桃園幼兒園揭牌可收126人 桃市2歲專班今年增30班464名額

    桃園市立桃園幼兒園27日舉行揭牌儀式。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立桃園幼兒園27日舉行揭牌儀式。（記者鄭淑婷攝）

    2024/08/27 19:17

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立桃園幼兒園今（27日）舉行揭牌儀式並於30日開學，預計招收3班48名2歲幼生及3班78名3到5歲幼生，另針對2歲專班供不應求，桃市府教育局表示，將持續增加2歲專班數量，本學年度增加30班464名額。

    教育局表示，桃園幼兒園為地上3層樓建築物，總樓地板面積約2586平方公尺，以收納自然、陽光及風為設計主軸，根據四季日照與氣候來配置整體空間，也融入台灣特有種動物意象作為整體造型特色，並搭配中庭綠意，整體動線規劃串聯鄰近公園散步道及兒童遊樂設施，可透過不同角度及視覺觀賞生態環境。

    市長張善政出席揭牌儀式表示，桃園幼兒園工程總經費1億1792萬元，其中，教育部負擔5556萬餘元、市府負擔6236萬餘元，是地方與中央攜手合作的成果，新大樓環境採光及通風良好，不僅有效降低能源消耗，也為幼兒們創造自然舒適的學習空間。

    教育局表示，桃園幼兒園將與中小學同步開學，總計可招收6班126人，針對2歲專班需求度高，本學年度增加30班464名額，另也持續推動幼兒教育相關政策，如率先六都發放5歲幼兒教育助學金，針對滿5歲且就讀公私立教保服務機構的幼兒，補助每人每學期4500元，一學年達9000元，並逐步增加2歲專班數量，同時也補助公私立幼兒園設施設備改善經費等，減輕家長負擔並提升幼教品質。

    桃園市立桃園幼兒園27日揭牌，預計招收3班48名2歲幼生及3班78名3到5歲幼生。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立桃園幼兒園27日揭牌，預計招收3班48名2歲幼生及3班78名3到5歲幼生。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立桃園幼兒園27日舉行揭牌儀式。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市立桃園幼兒園27日舉行揭牌儀式。（記者鄭淑婷攝）

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