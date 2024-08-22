桃園新屋分隔島施工緩慢「撞」況連連！養工處允10月完工

桃市府養工處預計中山西路分隔島工程於十月底完成。（記者黃政嘉攝）

2024/08/22 21:38

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區中山西路1段進行的分隔島工程，近日接連發生民眾開車撞上紐澤西護欄，市議員陳睿生批評，市府養護工程處施工前未與地方溝通，且施工進度非常緩慢，嚴重影響交通安全，應加速完工，養工處今回應，已要求相關單位盡速處理，預計10月底施工完畢。

市府養工處養護工程隊助理工程員劉承翰表示，因中央分隔島工程需配合台電地下化管線埋設時程，影響進度，已要求台電儘速處理，預計9月30日前完成，分隔島工程預計10月底完工。

劉承翰表示，桃園市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫第1標工程，在新屋區中山西路1段近東明國小、2段近永安國小、3段近台61線快速道路至永安漁港段的馬路進行「實體分隔島增設及台電電纜地下化」項目，評估在車流量多、顧及人行安全的學區區域設置分隔島，用意是顧及用路人安全，避免車輛任意違規迴轉。

中山西路1段的分隔島工程，8月至今發生2次車輛撞上紐澤西護欄，當地民眾指出，2次事故都是晚上直行車撞上紐澤西護欄，疑天色昏暗視線不良造成，一次是8月9日在東明國小旁，另一次為昨天，在中山西路一段與東福路交叉口處，前者養工處已調整護欄位置作改善，並加強夜間照明警示，後者將研議調整護欄位置，另於整段工區擇處設置爆閃燈，示警用路人。

有網友在臉書「新屋生活圈」質疑為何分段而不全線設置分隔島？劉承翰說，設置分隔島前，養工處拜訪過當地學校、里長，考量駕駛迴轉需求，一旦全線設置，恐引地方反彈。

陳睿生表示，中山西路改善工程進度太慢，應盡快完成，護欄放愈久愈容易出狀況，2次事故都發生在夜間，路況照明度可能不足，提醒用路人放慢車速，很多人不知道增設分隔島用意，市府應先跟民眾說清楚工程目的才進行作業。

新屋區中山西路一段近東明國小處，8/9發生車輛撞上紐澤西護欄事故。（市府養工處提供）

8/21在中山西路一段與東福路交叉口處，又有車輛撞上紐澤西護欄。（市府養工處提供）

新屋區中山西路一段的分隔島工程，8月至今發生2次車輛撞上紐澤西護欄事故。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法