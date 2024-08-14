食享冰箱服務逾13萬人次 桃園寺廟公益基金會攜手企業捐物資

桃園市長張善政（中）出席「食享冰箱╳寺廟公益基金會聯合捐贈活動」，感謝各寺廟和企業的捐贈。（記者李容萍攝）

2024/08/14 19:53

〔記者李容萍／桃園報導〕中元節將至，財團法人桃園市寺廟團體公益慈善基金會號召宮廟捐出5％普度物資導入食享冰箱，中華貿易開發股份有限公司暨喬崴事業團隊，以及興毅社會福利慈善事業基金會響應捐贈10台冰箱及9台冷凍庫，以提升「食享冰箱」量能，提供民生物資給最需要的市民家戶。

桃園市長張善政今（14）日前往中壢仁海宮出席「食享冰箱X寺廟公益基金會聯合捐贈活動」表示，7月是感恩的重要月份，市府推動食享冰箱計畫，旨在落實食物不浪費的理念，讓有需要的市民朋友均能自行索取；市府感謝桃園市寺廟團體公益慈善基金會也是中壢仁海宮董事長王介禧號召市轄15間宮廟投入公益，並感謝中華貿易開發公司董事長張正清及興毅慈善福利事業基金會副執行長盧忠恕響應市府推動的食享冰箱計畫，除了捐贈民生物資，更透過冰箱及冷凍庫的捐贈，為計畫增添助力，維持食物分送過程時的新鮮度，可謂功德無量。

王介禧表示，感謝各宮廟董監事發揮大愛精神，響應捐贈民生物資予食享冰箱據點，讓需要幫助的市民獲取資源；未來桃園市寺廟團體公益慈善基金會將秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，積極從事各項公益活動造福社會，讓社會充滿溫馨祥和之氣。

民政局長劉思遠表示，市府自2022年推動食享冰箱，讓未達政府補助標準的脆弱家庭獲得照顧，截至今年7月底，已設置42個據點，分享超過9萬公斤食物，受惠對象超過13萬人次，預估至今年底，食享冰箱據點將增至47處。此次市府攜手桃園市寺廟團體公益慈善基金會，號召中壢仁海宮、振天宮、樂善寺、桃園龍德宮、桃園鎮撫宮、五福宮、桃園仁德宮、桃園慈護宮、景福宮、中壢慈惠堂、桃園蓮華寺、壽山巖觀音寺、統天宮、桃園明倫三聖宮、龍潭龍元宮等15間宮廟，共捐出5000台斤白米、麵條及600箱泡麵、罐頭、餅乾等民生物資。

桃園市長張善政（左4）感謝桃園市寺廟團體公益慈善基金會董事長王介禧（左3）等人號召宮廟捐出5％普度物資導入食享冰箱。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法