桃警右肩中彈幸運躲過一劫 張善政赴醫院慰問感謝「老天幫忙」

桃園市長張善政（中）由市警局長吳坤旭（左）陪同慰問楊梅中彈的陳姓偵查佐（右）。（桃市府提供）

2024/08/12 17:31

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局楊梅警分局陳姓偵查佐（36歲），今（12）日凌晨與吳姓偵查佐跨區新竹湖口辦案，與何姓毒品通緝犯二度駁火，陳員被何嫌開槍擊中右肩胛骨穿越至前右肩上部仍下車回擊2槍，何嫌趁隙逃逸。桃園市長張善政下午至聯新國際醫院慰問，並致贈10萬5000元慰問金；張善政表示，感謝老天幫忙沒傷到到要害，已叮囑陳員住院多休息幾天，並注意傷口變化。

陳姓偵查佐在槍戰中遭槍射中右背貫穿右上方，經新竹東元醫院搶救拔出子彈後，再轉送桃園聯新國際醫院救治。聯新國際醫院副院長賈蔚說明，陳員槍傷傷勢主要是貫穿右肩胛骨至右胸上方，靠近脊椎、頸部重要組織，槍傷貫穿性傷口為汙染性傷口，肌肉組織受傷，有明顯腫脹，經2次斷層掃描，確認沒有血胸、氣胸，意識清醒，狀況穩定，後續會持續追蹤傷口變化。

張善政下午由市警局長吳坤旭、督察長呂世明、楊梅警分局長張仁傑、平鎮警分局長徐坤隆、聯新國際醫院長許詩典等人陪同前往聯新國際醫院病房，探視慰問槍擊受傷的陳姓偵查佐，並致贈市府、市警局、楊梅分局慰問金10萬5000元，並叮囑陳警好好養傷。

據楊梅警方表示，吳姓、陳姓偵查佐偵辦轄區內一起毒品案件，11日晚間11點許，先是前往新竹湖口蒐集何姓通緝犯相關情資，以利後續向檢方聲請搜索票，當下埋伏時被何嫌發現，考量何嫌持有槍枝並對空鳴槍，為避免進一步衝突，2警撤退返回桃園。

2警鍥而不捨，於今日凌晨1點40分許二度赴新竹湖口，途中在大智路撞見新湖警分局2名員警正在追捕嫌犯，才對上眼驚見該嫌犯恰巧就是何嫌。當時何嫌是以步行逃逸，2警眼見新竹警方人力不夠，原想以偵防車擋住何嫌去路，未料何嫌持槍從偵防車後方擊發數槍，有2槍擊中車輛，其中1槍則打中陳警右後肩，陳負傷下車回擊2槍，仍遭何嫌駕駛黑色BMW轎車逃逸。

桃園市長張善政（左4）由市警局長吳坤旭（左3）、聯新國際醫院院長許詩典（左1）、副院長賈蔚（左2）陪同慰問楊梅中彈的陳姓偵查佐（右）。（桃市府提供）

桃園市長張善政（左）由市警局長吳坤旭（中）、聯新國際醫院副院長賈蔚（右）陪同中彈員警。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）表示感謝老天爺幫忙，員警沒有傷到要害。（記者李容萍攝）

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