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台鐵中壢臨時前站軌道切換施工 6/15、6/16改客運接駁

中壢臨時前站。（資料照）

中壢臨時前站。（資料照）

2024/06/08 13:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（8日）指出，因應中壢臨時前站等相關工程，下週六、下週日（15日、16日）兩天部分列車截短行駛及區間車停駛，改由公路車輛接駁。

台鐵公司指出，這是因應「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ03標中壢臨時前站新建工程」與「機場捷運延伸至中壢火車站C003標台鐵中壢站增設臨時月台工程」，中壢臨時前站及臨時月台啟用軌道切換施工需要。

台鐵公司預訂6月15日（週六）22時40紛起，到翌日6月16日（週日）06時15分止，指定日期部分列車截短行駛及區間車停駛，改由公路車輛接駁，旅客接駁計畫如下：

一、接駁時間：

（一）6月15日22時40分至6月16日00時30分。

（二）6月16日5時00分至6時15分。

二、接駁車首、末班車：

（一）6月15日

1、桃園站：首班車22時40分、末班車：翌日00時30分。

2、埔心站：首班車22時40分、末班車：翌日00時30分。

（二）6月16日

1、桃園站：首班車05時00分、末班車：06時15分。

2、埔心站：首班車05時00分、末班車：06時15分。

三、接駁區間：桃園=內壢=中壢=埔心間，接駁規劃情形如下：

（一）桃園=內壢=中壢=埔心間：準備以45輛客運車輛對開接駁，約每隔5分到10分鐘開行1班，視情況機動增減班次。

（二）上述接駁車輛開行以停靠臺鐵公司車站方式辦理，停靠站計有：桃園站、內壢站、中壢站、埔心站。

受影響時段。（台鐵公司提供）

受影響時段。（台鐵公司提供）

受影響時段。（台鐵公司提供）

受影響時段。（台鐵公司提供）

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