桃園大圳通水百週年！ 老會長細數穩定水源對「看天田」貢獻

桃園大圳為日治時期的重要水利工程，也是台灣北部最大的水利工程之一。（記者李容萍攝）

2024/06/06 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕6月6日是水利節，農業部農田水利署桃園管理處今（6）日在中壢區席開百桌舉辦慶祝桃園大圳通水百週年紀念暨113年度水利節表揚大會，前桃園農田水利會長李總集等近千位農田水利人回娘家提及，桃園的埤塘雖曾高達數千口，卻因沒有穩定水源，而有「三年二大旱」諺語。百年前桃園大圳的開鑿，為農業帶來穩定的水源，透過水路與埤塘的串流，促進農業發展，為人民帶來富饒的生活，功不可沒。

李總集表示，桃園大圳為日治時期的重要水利工程，也是台灣北部最大的水利工程之一，肩負灌溉約2萬公頃農田的使命，幹線工程建於1916年，由日本總督府工程師八田與一設計，1924年通水，主幹線長25公里、導水路長18公里，支線、分線總長141公里，共有12條支線灌區分布，組合完成桃園大圳灌溉系統中的132座河水堰、231個貯水池，總面積2218公頃，總蓄水量6600萬立方公尺，以及846.5公里的給水路。

李總集提到，在石門水庫興建前，桃園農田屬於「看天田」，但早期大圳施設限於經費，採用較經濟的工法設計，渠道多為土渠或梯型無鋼筋的薄型坡面工，經多年使用及豪雨侵襲，土渠崩塌、坡面工破損嚴重，影響輸水功能及圳堤安全，他在水利會長任內（1998年起）擬定計畫逐年分段辦理改善，利用每年12月及1月的斷水期施工，採用U型複式斷面鋼筋混凝土內面工工法，改善後除了增加渠道結構安全，降低輸水損失及增大排洪量，在沿線增設安全護欄、步道綠美化等，提供休憩和鐵馬暢騎的環境空間。

會中，農田水利署長蔡昇甫、桃園管理處長何明光表揚資深績優員工包括桃園管理處副處長謝清文（服務40年）、績優水利小組長等一160人，轉動水閥宣布桃園大圳通水百週年紀念系列活動開跑，6月辦攝影及繪畫比賽，7月辦戶外推廣活動，8月辦基層運動大會、學術研討會及走讀活動，9月辦音樂會暨攝影繪畫作品展及基層人員釣魚比賽，10月辦桃園大圳沿岸健走，12月舉辦桃園大圳隧道健行，均在該處官網陸續公告。

桃園大圳隧道健行。（資料照，記者李容萍攝）

慶祝桃園大圳通水百週年！前桃園農田水利會長李總集（左5）、農田水利署長蔡昇甫（左6）、桃園管理處長何明光（左7）等人合影。（記者李容萍攝）

前桃園農田水利會長李總集（左5）、農田水利署長蔡昇甫（右）蒞會參加活動。（記者李容萍攝）

慶祝桃園大圳通水百週年！農田水利署長蔡昇甫（左）、桃園管理處長何明光（右）轉動水閥宣布系列活動開跑。（記者李容萍攝）

農田水利署長蔡昇甫（左6）、桃園管理處長何明光（右5）轉動水閥宣布桃園大圳通水百年系列活動開跑。（記者李容萍攝）

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