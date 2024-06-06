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記得儲水！南桃園4行政區、74個里約7萬戶 6/18停水15小時

記得儲水！南桃園4行政區、74個里約7萬戶18日停水最長15小時。（記者李容萍攝）

記得儲水！南桃園4行政區、74個里約7萬戶18日停水最長15小時。（記者李容萍攝）

2024/06/06 14:19

〔記者李容萍／桃園報導〕要停水了！台灣自來水公司第二區管理處平鎮給水廠18日將辦理「高壓電氣設備檢驗」，為減少停水次數，將整合3項工程一併辦理，停水時間從18日上午8點至晚上10點或11點共14、15小時，預計影響桃園市楊梅區、平鎮區、新屋區、觀音區共74個里逾7萬用戶。

台水公司表示，楊梅區33里、平鎮區7里，從18日上午8點至晚上10點停水，楊梅區：三民里、三湖里、上湖里、上田里、中山里、仁美里（鐵路以南）、光華里、員本里、四維里、埔心里、大同里、大平里、富岡里、富豐里、東流里、梅新里、梅溪里、楊明里、楊梅里、楊江里、水美里、永寧里（國道1號以西）、永平里、瑞原里、瑞坪里、瑞塘里、瑞溪里、秀才里、紅梅里、豐野里、金溪里、金龍里、頭湖里。

平鎮區：宋屋里（陸橋南路）、廣仁里、新貴里（新富橋邊）、平安里（南平路）、平鎮里、金星里（南平路）、鎮興里。

另外，新屋區23里、楊梅區4里、觀音區7里預計從18日上午8點停水到晚上11點，新屋區：下埔里、望間里、社子里、清華里、大坡里、後庄里、深圳里、石磊里、東明里、赤欄里、永興里、石牌里、下田里、九斗里、頭洲里、後湖里、新生里、新屋里、埔頂里、槺榔里、蚵間里、笨港里、永安里。

楊梅區：裕成里、瑞坪里、裕新里、永寧里（老莊路.小楊梅）。

觀音區：觀音里、武威里、大潭里、保生里、三和里、新興里、坑尾里。

台水公司提醒，停水範圍區域內的用戶，請自行儲水備用，停水期間也慎防火源，記得關閉抽水機的電源也要將總表前制水閥栓關閉，以避免發生虹吸污染。

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