推動智慧停車桃市府：月底前完成2000地磁、274智慧停車柱

智慧停車柱雖然功能齊全，但車柱體積大，又占用人行道，在傳統市區推廣不易，初期只能在公園、學校或較寬敞的道路設置。（記者謝武雄攝）

2024/06/05 21:13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃市府交通局推動「路邊智慧停車」計畫，第1、2階段已完成709個停車格劃設，其中智慧停車柱274格、地磁系統435格，由於裝設停車柱阻力較大，第3階段全部裝設地磁系統，以桃園、中壢、平鎮市區為主，藉以提高停車位周轉率，月底前將裝設1565格裝設，屆時桃園智慧停車格數量將達到2274格。

交通局長張新福說，智慧停車柱具有影像辨識能力，能偵測車輛停放時間及車號，因此車輛停好就計費，離去時就能行動支付繳費，雖然使用方便，但停車柱往往架設在人行道上，在傳統市區人行道往往只有一米寬，加上商家騎樓緊鄰人行道，較受商家排斥，對行人也不方便，因此只能設在學校、公園附近或較寬敞的道路。

反觀地磁設備類似直徑不超過10公分人孔蓋，埋在地上不會引起民怨，因此第三階段全部裝設地磁，但地磁系統只能偵測車輛停放、離去時間，無法掃描車號，故仍採人工開單，但收費員不必每半小時巡視蓋章，初估可節省17％人力。

他說，地磁開單者可於車輛駛離停車格15分鐘後，掃描停車單上QR Code查詢費用後以行動支付繳費，也可至超商臨櫃繳費，綁定金融電信代扣繳者會直接繳費，另第三階段行動支付享有至年底停車費五折優惠。

與市府合作的行動支付業者有「車麻吉」、「friDay理財+」、「街口支付」、「歐付寶」、「Easy Wallet悠遊付」、「全支付」、「停車大聲公」、「一卡通MONEY」、「icash Pay」、「Pi行動錢包」。

市府從去年9月起推動路邊智慧停車方案，先在桃園區三民運動公園、中壢區中正公園、楊梅區楊梅國中等三處設置104個智慧停車柱停車格；今年4月在林口長庚醫院周邊設置170個智慧停車柱停車格，另桃園火車站周邊幹道裝設435個地磁系統停車格。

交通局在桃園、中壢、平鎮市區裝設地磁（如箭頭所示）智慧停車系統，市府園區停車位也列入第三階段區域。（記者謝武雄攝）

地磁智慧停車系統，類似直徑不到十公分的人孔蓋。（記者謝武雄攝）

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