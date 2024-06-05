桃園女女戀變調縱火燒死3歲女童 國民法官判20年徒刑

游姓女子與鄧姓女子同住的住處被大火燒得幾乎全毀。（警方提供）

2024/06/05 19:20

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市31歲游姓女子與27歲鄧姓女友去年2月間鬧分手，游女要求鄧女搬離大溪區同居處，鄧女不肯而潑灑汽油縱火，導致自己與游女被燒傷，更造成游女的3歲女兒命喪火窟，案經桃園地檢署將鄧女依違反家庭暴力防治法與刑法殺人、殺人未遂、放火燒燬現供人使用之住宅建築物未遂、恐嚇危害安全等罪嫌起訴；桃園地方法院國民法官今（5）日審結，將鄧女從重依家庭暴力防治法及刑法之成年人對兒童犯殺人罪判處20年徒刑，另恐嚇危害安全罪判處拘役59日、得易科罰金。

檢警調查，游女、鄧女相戀交往時，同住在游女位於大溪區住處，去年2月7日上午9點多，該處3樓加蓋鐵皮屋驚傳火警，游女的父母當時正在附近工作，聽到消息衝回救出全身多處燒燙傷的游女，消防隊員獲報趕來救火，救出同樣全身多處燒燙傷的鄧女，然而游女的3歲女兒被救出時，已明顯死亡。

判決指出，游女與鄧女交往期間，曾因前男友廖姓男子來探視3歲女兒起爭執，當時鄧女就曾恐嚇要燒死游女全家；鄧女去年1月26日前往加油站以寶特瓶購裝汽油，返家後至游女父母房內潑灑汽油，經游女質問，鄧女於通訊軟體上稱：「對，我要把你家炸了！」隨後鄧女將剩下的汽油藏在3樓倉庫內。

案發當天上午，鄧女欲查看游女手機被拒而爆發激烈爭吵，游女要求鄧女搬出，鄧女一氣之下卻拿出事先藏放裝在寶特瓶的汽油在房間內潑灑，並以打火機點燃而釀禍。

案發後，警方派員在鄧女就醫過程中實施戒護防止她逃亡，去年3月2日鄧女出院後被移送檢方偵辦，經檢方向桃院聲請羈押獲准，並於去年6月30日偵結，依殺人等罪嫌將鄧女提起公訴。

案由桃園地院國民法官審理，庭訊中鄧女坦承縱火造成游女受傷及游女3歲女兒死亡事實，並向鑑定人表達感到後悔與歉意等；然而游女與游女女兒父親等人均明確表明無和解、原諒鄧女意願，桃園地院今審結，將鄧女依成年人故意對兒童犯殺人罪判20年有期徒刑，恐嚇危害安全罪拘役59天，得易科罰金。可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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