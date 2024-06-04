桃園總舖師席開百桌 每桌3000元明午開搶

桃園市閩南文化節「總舖師辦桌活動」邀民眾體驗辦桌文化，去年以入厝宴為主題，吸引滿場民眾享用台菜好滋味。（資料照）

2024/06/04 12:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2024桃園閩南文化節「總舖師辦桌活動」將於6月16日晚間6點到9點，於桃園新永和市場停車場登場，今年以「經典台菜」為主題，當天將席開百桌，邀請5組總舖師上菜，6月5日中午12點開放認桌，每桌3000元物超所值，年年吸引民眾搶桌，號召親友一同體驗台灣辦桌文化。

文化局表示，今年邀請上菜的總舖師，有桃園在地的林東立，復刻辦桌菜及手路菜，呈現在地食材及最原始辦桌的靈魂菜餚；國宴主廚「水蛙師」張和錦，使用多種桃園在地食材結合台菜作法，創造出不同的美味佳餚；來自中南部第4代總舖師「阿芳師」謝文芳，以台灣早期懷舊老菜為主再加以創新，呈現具古意又有新意的台菜；擅長創意料理的陳俊銘，選用桃園在地食材並運用創新手法，詮釋經典台菜；擁有多年烹飪料理經驗的張世朋，選用本土在地食材，將呈現老菜新吃的不同滋味，每位總舖師都將拿出渾身解數規劃全新菜單，精心烹調10道料理。

文化局表示，活動當晚還有精彩的說菜秀，讓用餐民眾了解每位總舖師如何運用既有食材，創造出精緻又美味的經典台菜，並邀請台語流行歌手許志豪、吳申梅、翁鈺鈞及余凱揚現場演唱系列經典歌曲，增添熱鬧氛圍與活力。

文化局表示，桃園閩南文化節還有壓軸活動「藝陣大匯演」，將於6月22、23日在桃園陽光劇場盛大開演。

桃園市閩南文化節「總舖師辦桌活動」邀民眾體驗辦桌文化，去年以入厝宴為主題，吸引滿場民眾享用台菜好滋味。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法