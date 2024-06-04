為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

桃園總舖師席開百桌 每桌3000元明午開搶

桃園市閩南文化節「總舖師辦桌活動」邀民眾體驗辦桌文化，去年以入厝宴為主題，吸引滿場民眾享用台菜好滋味。（資料照）

桃園市閩南文化節「總舖師辦桌活動」邀民眾體驗辦桌文化，去年以入厝宴為主題，吸引滿場民眾享用台菜好滋味。（資料照）

2024/06/04 12:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2024桃園閩南文化節「總舖師辦桌活動」將於6月16日晚間6點到9點，於桃園新永和市場停車場登場，今年以「經典台菜」為主題，當天將席開百桌，邀請5組總舖師上菜，6月5日中午12點開放認桌，每桌3000元物超所值，年年吸引民眾搶桌，號召親友一同體驗台灣辦桌文化。

文化局表示，今年邀請上菜的總舖師，有桃園在地的林東立，復刻辦桌菜及手路菜，呈現在地食材及最原始辦桌的靈魂菜餚；國宴主廚「水蛙師」張和錦，使用多種桃園在地食材結合台菜作法，創造出不同的美味佳餚；來自中南部第4代總舖師「阿芳師」謝文芳，以台灣早期懷舊老菜為主再加以創新，呈現具古意又有新意的台菜；擅長創意料理的陳俊銘，選用桃園在地食材並運用創新手法，詮釋經典台菜；擁有多年烹飪料理經驗的張世朋，選用本土在地食材，將呈現老菜新吃的不同滋味，每位總舖師都將拿出渾身解數規劃全新菜單，精心烹調10道料理。

文化局表示，活動當晚還有精彩的說菜秀，讓用餐民眾了解每位總舖師如何運用既有食材，創造出精緻又美味的經典台菜，並邀請台語流行歌手許志豪、吳申梅、翁鈺鈞及余凱揚現場演唱系列經典歌曲，增添熱鬧氛圍與活力。

文化局表示，桃園閩南文化節還有壓軸活動「藝陣大匯演」，將於6月22、23日在桃園陽光劇場盛大開演。

桃園市閩南文化節「總舖師辦桌活動」邀民眾體驗辦桌文化，去年以入厝宴為主題，吸引滿場民眾享用台菜好滋味。（資料照）

桃園市閩南文化節「總舖師辦桌活動」邀民眾體驗辦桌文化，去年以入厝宴為主題，吸引滿場民眾享用台菜好滋味。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃市總舖師辦桌席開116桌 北北基桃首長同桌吃「入厝宴」
2023/06/18 22:22

桃市總舖師辦桌席開116桌 北北基桃首長同桌吃「入厝宴」
南化公所結合民間社團首辦愛心圍爐餐會 邀總舖師辦桌宴弱勢
2024/01/24 19:30

南化公所結合民間社團首辦愛心圍爐餐會 邀總舖師辦桌宴弱勢

大美術館【馥の森】千坪公園首排山林景名邸
全台最強辦桌在台南 秒殺搶光
2018/10/06 12:18

全台最強辦桌在台南 秒殺搶光
除夕祭祖圍爐年菜外帶提前拿 總舖師凌晨就開始忙
2024/02/09 11:08

除夕祭祖圍爐年菜外帶提前拿 總舖師凌晨就開始忙

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
桃園市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播