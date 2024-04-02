為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　桃園市

桃園市兒童美術館4/3試營運 日本建築師「山本理顯」揭設計理念

桃園市兒童美術館，以藝術山丘為設計造型。（記者李容萍攝）

桃園市兒童美術館，以藝術山丘為設計造型。（記者李容萍攝）

2024/04/02 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢青埔特區的桃園市兒童美術館，將於4月3日起正式開館試營運，兒美館是日本建築師山本理顯的作品，今天（2日）他出席開館試營運的記者會提到，希望桃園市兒童美術館成為地標性建築，也盼桃園市民以美術館為榮。

桃園兒美館及桃園市立美術館本館建築群，採「藝術山丘」建築造型，由山本理顯和台灣石昭永建築師事務所聯手規劃。兒美館共4樓層，1、2樓為展覽廳及國際演講廳、3樓為兒童藝術圖書空間及工作坊、4樓為觀景平台。

山本理顯導覽介紹，兒美館面向青塘園，桃美館本館則面向社區，未來兩建物將以空中廊道相連，將共同構築一個三角造型整體，成為象徵性的「城市門戶」（city gate）。二者中間隔高鐵南路2段相望，搭乘機場捷運的乘客，也可在車廂內觀賞兩側建築體。

兒美館外部面向青塘池一側，有大面積斜坡屋頂與白盒子概念箱型空間，長長的白色Z字型步道，可讓人直接拾階而上。山本理顯表示，他期待在坡道上奔走的孩子本身成為風景的一部分，呼應兒美館的定位；斜坡屋頂也覆有12公分左右的土層，選擇桃園在地植物，形成多元物種自然生長的山丘草坪，同時也成為隔熱的綠屋頂，可節省能源。

兒美館是日本橫濱建築師山本理顯的作品，他於今年3月初榮獲2024年度普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）。 兒美館開館儀式邀請「馬戲之門」劇團偕同桃園市南崁國小單輪車隊同台演出，並由桃園市長張善政與文化部政務次長李靜慧、市府文化局局長邱正生、桃園市立美術館代理館長張至敏、桃園市議會議長邱奕勝，偕山本理顯一同為試營運活動揭幕，宣布展開一連串的精采活動，包括為期1個月的假日小小藝術家市集、主題書展、講座、工作坊、國際論壇等。

日本建築師山本理顯親揭兒美館設計理念。（記者李容萍攝）

日本建築師山本理顯親揭兒美館設計理念。（記者李容萍攝）

日本建築師山本理顯希望兒美館成為地標性建築。（記者李容萍攝）

日本建築師山本理顯希望兒美館成為地標性建築。（記者李容萍攝）

桃園市兒童美術館3日開館試營運免費入場，市長張善政（中）、議長邱奕勝（左3）、日本建築師山本理顯（右2）等人主持開館試營運儀式。（記者李容萍攝）

桃園市兒童美術館3日開館試營運免費入場，市長張善政（中）、議長邱奕勝（左3）、日本建築師山本理顯（右2）等人主持開館試營運儀式。（記者李容萍攝）

桃園市兒童美術館3日開館試營運免費入場，青園國小和社區民眾搶先入場。（記者李容萍攝）

桃園市兒童美術館3日開館試營運免費入場，青園國小和社區民眾搶先入場。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
歡慶兒童節！桃捷推「捷伴童遊趣」送好禮 免費搭機捷2個月
2024/04/02 23:13

歡慶兒童節！桃捷推「捷伴童遊趣」送好禮 免費搭機捷2個月
張善政盼中央補助桃美館逾20億追加工程款 鄭文燦回應了
2024/03/26 19:04

張善政盼中央補助桃美館逾20億追加工程款 鄭文燦回應了

銜接母乳新關鍵 sn-2全面守護寶寶免疫力
視察桃美館、兒美館 鄭文燦感性告白：桃園文化綠洲即將完整
2024/03/26 21:16

視察桃美館、兒美館 鄭文燦感性告白：桃園文化綠洲即將完整
兒美館4/3至9/1試營運 免收門票
2024/03/26 05:30

兒美館4/3至9/1試營運 免收門票

做愛心無國界！2024愛心獎提名開跑
桃園市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播