桃園市兒童美術館4/3試營運 日本建築師「山本理顯」揭設計理念

桃園市兒童美術館，以藝術山丘為設計造型。（記者李容萍攝）

2024/04/02 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢青埔特區的桃園市兒童美術館，將於4月3日起正式開館試營運，兒美館是日本建築師山本理顯的作品，今天（2日）他出席開館試營運的記者會提到，希望桃園市兒童美術館成為地標性建築，也盼桃園市民以美術館為榮。

桃園兒美館及桃園市立美術館本館建築群，採「藝術山丘」建築造型，由山本理顯和台灣石昭永建築師事務所聯手規劃。兒美館共4樓層，1、2樓為展覽廳及國際演講廳、3樓為兒童藝術圖書空間及工作坊、4樓為觀景平台。

山本理顯導覽介紹，兒美館面向青塘園，桃美館本館則面向社區，未來兩建物將以空中廊道相連，將共同構築一個三角造型整體，成為象徵性的「城市門戶」（city gate）。二者中間隔高鐵南路2段相望，搭乘機場捷運的乘客，也可在車廂內觀賞兩側建築體。

兒美館外部面向青塘池一側，有大面積斜坡屋頂與白盒子概念箱型空間，長長的白色Z字型步道，可讓人直接拾階而上。山本理顯表示，他期待在坡道上奔走的孩子本身成為風景的一部分，呼應兒美館的定位；斜坡屋頂也覆有12公分左右的土層，選擇桃園在地植物，形成多元物種自然生長的山丘草坪，同時也成為隔熱的綠屋頂，可節省能源。

兒美館是日本橫濱建築師山本理顯的作品，他於今年3月初榮獲2024年度普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）。 兒美館開館儀式邀請「馬戲之門」劇團偕同桃園市南崁國小單輪車隊同台演出，並由桃園市長張善政與文化部政務次長李靜慧、市府文化局局長邱正生、桃園市立美術館代理館長張至敏、桃園市議會議長邱奕勝，偕山本理顯一同為試營運活動揭幕，宣布展開一連串的精采活動，包括為期1個月的假日小小藝術家市集、主題書展、講座、工作坊、國際論壇等。

日本建築師山本理顯親揭兒美館設計理念。（記者李容萍攝）

日本建築師山本理顯希望兒美館成為地標性建築。（記者李容萍攝）

桃園市兒童美術館3日開館試營運免費入場，市長張善政（中）、議長邱奕勝（左3）、日本建築師山本理顯（右2）等人主持開館試營運儀式。（記者李容萍攝）

桃園市兒童美術館3日開館試營運免費入場，青園國小和社區民眾搶先入場。（記者李容萍攝）

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