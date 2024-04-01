桃園「食享冰箱」主供即期食品 議員憂食安問題如何把關

桃園市現有38個里設置「食享冰箱」，許多民眾排隊領取物資。（民政局提供）

2024/04/01 17:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動各里設置「食享冰箱」1年多，但全市516里僅有38里設置，多位議員認為設置率低，更擔心近日寶林茶室事件疑慮未解，「食享冰箱」又以即期食品為主，發生食安問題誰該負責？民政局表示，食享冰箱食材補充有一定的流程與機制，也會與衛生局持續關注有無符合衛生法規，截至目前，尚無里長及里民反映發生任何食品狀況。

桃市府自2022年起與興毅社會福利慈善事業基金會合作，在各里推廣「食享冰箱」，並由興毅捐贈冰箱及媒合補充食材，以及里長自行尋募食材，從初期21里至今有38里響應，分布在10個行政區，包括中壢區13里、八德區4里、楊梅區4里、新屋區4里、蘆竹區3里、大園區3里、桃園區2里、龜山區2里、平鎮區2里、大溪區1里，與社會局安家食物銀行不同的是，「食享冰箱」不限取用者身分，截至今年2月總計分享8萬9868公斤食物，照顧對象約12萬8382人次。

民政局今（1）於市議會進行工作報告，多位議員提及「食享冰箱」設置率仍低，還有觀音、復興、龍潭3區付之闕如，而近日寶林茶室事件，食安問題再起，「食享冰箱」以即期食品為主，發生相關問題誰該負責？議員楊家俍、黃崇真建議，民政局要設置志工或後勤人力，訂定食材管理措施；議員于北辰也質疑，是否有相關食安保險機制。

議員徐玉樹認為，「食享冰箱」食物效期大約3到4天，為確保食材可食用，應建立一套管控機制並作初步檢查；議員陳韋曄、徐其萬、吳進昌、劉熒隆等人表示，非常贊同「食享冰箱」設置理念，但在國內食安風暴連環爆之際，這些即期食品分配過程的保鮮不容忽視。

協助物資募集的興毅基金會表示，物資若為冷凍冷藏物品，會由冷鏈車載運回惜食基地，由員工及志工檢整品質及保存期限後，立即進行冷凍冷藏保存，若為常溫保存物資則檢整包裝狀態，確認無破包變質的可能，檢查完畢後第一時間由設置有「食享冰箱」的里長前來領取。

民政局表示，所有經營「食享冰箱」的里長，皆由民政局與興毅基金會共同會勘確認有冷凍、冷藏冰箱等保存設備才能加入，並須參加基金會辦理的教育訓練並簽署合作意向書，在接受物資後須按標準流程處理，並告知領取民眾注意相關問題。

民政局強調，目前捐贈物資多為鮮奶、麵包及冷凍食品，里長多於領取當日即分送完畢，如有異常食品即會依照流程作廚餘處理，也會與衛生局關注惜食基存放狀況及各里食享冰箱，有無符合衛生法規存放等情形。

至於「食享冰箱」的設置率，民政局表示，主要仍視里長意願，涉及到是否有空間、冰箱用電、食材管理等問題，會盤點全市里長意願持續推動。

桃園市自2022年開始推廣「食享冰箱」。（資料照，民政局提供）

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