桃園溪海花卉農遊趣推廣環境永續 1.5萬顆彩芋舊種回收復育

桃園市大園區「溪海花卉農遊趣：花間遊記」進行到4月7日，市府農業局統計2天參觀遊客破9萬人次。（桃巿府提供）

2024/03/31 23:37

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大園區「溪海花卉農遊趣：花間遊記」昨起進行到4月7日，彩色海芋、百合花等17萬株球根花卉與草花盛開迎賓，打造4座以桃園智慧農業結合的大型裝置藝術如「孤挺花守護星」、「彩芋空警隊」等，市府農業局統計今（3月31日）參觀遊客4萬2108人次，累計2天共有9萬1101人次，展區現場除了有超大片景觀花海、也有結合桃園智慧農業應用的展示區，非常適合民眾利用兒童節及清明節連假，全家一起前來賞花。

桃園市副市長蘇俊賓今（31日）日前往會場，與在地青農一同交流展區的智慧農業科技的應用，提到去年市府成立智慧農業推動小組，輔導建立桃園智慧農耕團，補助農民投入智慧感控系統、環境控制設備、智慧生產機具等，目前桃園市已有包含茶業、蔬菜、花卉、水稻等18個場域開始投入智慧農業的運用，並持續蒐集相關資訊，推動資訊共享。

蘇俊賓表示，這次2024溪海花卉農遊趣活動不但是一個大型的休閒農業展示區，也是桃園市一年多以來推動智慧農業的應用區，今年的活動有五大智慧生態亮點，包含微型氣象站即時掌握天氣變化資訊、農區灑水澆灌自動化調節、因地制宜添加土壤改良劑改善地力、海芋舊種回收復育以及可食地景區推廣食農教育，是名符其實的智慧休區，未來桃園市各項農遊休閒活動也會陸續導入不同的智慧農業科技運用展示。

桃園智慧農耕團總教官吳成富介紹會場中設置的微型氣象站硬體，藉由氣象數據的收集，農民可以用更科學的方式瞭解近期的天氣環境因素變化，也可使用手機即時接收資訊，應用智慧的方式直接控制農區內的灑水澆灌系統，讓作物的生長更有效率。

農業局長陳冠義介紹本次與在地青農及休閒農業區業者合作，結合有機肥、淹灌法及加入粗糠等土壤改良劑等方法改善地力，雙管齊下提升彩色海芋種植的品質及效率。此外，今年規劃1萬5000顆彩色海芋舊種種植，將過去的種球回收、經過剝莖、去腐、分級等作業後重新種植，達到資源再利用、環境永續的目標；「可食地景展區」則是傳達守護生態的意涵。

包括大園區長余誌松、彩芋王子張峰智及大園溪海休閒農業區理事長王應和等人也陪同出席活

桃園市副市長蘇俊賓（左）前往會場，與在地青農一同交流展區的智慧農業科技的應用。（桃巿府提供）

桃園市大園區「溪海花卉農遊趣：花間遊記」進行到4月7日，市府農業局統計2天參觀遊客破9萬人次。（記者李容萍攝）

桃園市大園區「溪海花卉農遊趣：花間遊記」進行到4月7日，市府農業局統計2天參觀遊客破9萬人次。（記者李容萍攝）

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