桃市府投入2400萬改善景福宮周邊人行環境 重拾博愛商圈風華

桃園市長張善政在景福宮，聽取景福宮周邊人行環境改善計畫，也盼完工後重拾博愛商圈風華。（記者謝武雄攝）

2024/01/22 19:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府針對桃園、中壢老城區進行改造，其中景福宮俗稱桃園大廟，也是舊城的核心，隨著商業區轉移，大廟周邊博愛商圈已經沒落，為此市府投入2400萬元進行人行道及車道空間改善，拓寬景福宮前鋪面廣場、遷移電箱等工程，預計年底完工；市長張善政今前往視察，也希望透過改造計畫，重拾博愛商圈昔日風華。

張善政表示，以「景福宮」為中心的博愛商圈以往是桃園最熱鬧地方，但伴隨都市發展逐漸沒落，市民朋友難以觸及景福宮歷史光環，希望透過改造計畫優化景福宮周邊環境，讓舊城區復舊至過往大廟榮景，屆時往來遊客到訪桃園，得以感受舊城區獨特的風華。

張善政也提到，除了人行環境改善外，市府更全額補助，協助景福宮旁店家更新立面，提升整體街區的美觀性，預計年底完成人行道環境改善，明年8月陸續完成景福宮兩側店家立面修繕，至於修繕是針對合法建物，依店家意見修繕，期盼附近店家積極申請，共同改造自身店家門面，讓景福宮周邊環境變得更好。

都發局長江南志表示，「景福宮暨周邊街區歷史人本風華營造計畫」於去年9月啟動，召開地方說明會後獲得在地共識，並爭取內政部2400萬元補助，規劃拓寬景福宮兩側2至3.5公尺人行空間，整頓中山路及中正路口停等區，改善民眾入廟參拜動線；同時，針對景福宮兩側店家，也委託專業設計團隊逐戶拜訪周邊街區店家，討論建物立面優化方案，全額補助修繕費用。

江南志說，除景福宮周邊改善計畫，桃園、中壢舊城區已提出7處優先執行計畫，其中桃園國小藝文生活通學步道和中壢國小旁歷史人文步道，也分別投入2900萬元及2400萬元預算，今年將投入7700萬元打造舊城人本環境。

桃園市長張善政在景福宮，聽取景福宮周邊人行環境改善計畫，也盼完工後重拾博愛商圈風華。（記者謝武雄攝）

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