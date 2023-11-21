桃園機場在Skytrax評比排名87 短短4年掉落69名

桃園機場在Skytrax評比從108年的13名到112年的82名，短短4年掉落69名。（記者姚介修攝）

2023/11/21 17:19

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場在Skytrax評比從108年的13名到112年的82名，短短4年掉落69名，其中非洲豬瘟手檢站是最大的罪魁禍首，尤其是現在旅客快速成長，豬瘟手檢站已經成為旅客的噩夢，如果桃園機場對豬瘟攔檢站沒有作為，113年有可能掉落100名之後。根據統計112年1月至10月海關查獲旅客攜帶豬肉入境，非疫區有186人、214公斤（未經手檢站），疫區有397人、499公斤（經過手檢站）。

據瞭解，現在全世界機場在入境通關過程有設立豬肉攔檢站只有台灣，桃園機場航聯會主席王國安也指出，現在全世界機場疫情結束後都在回歸正常，我們桃園機場也應該與國際接軌，他也提到，國外旅客不能理解為何國際機場入境會有這種設施，而且是針對性檢查，世界有很多國家都不允許肉類或植物入境，但絕不會阻礙入境的人流動線，這種做法非常不人性化，也很落後。

根據調查，從110年開始入境非洲豬瘟手檢站由外聘保全協勤開始，每年有將近1.7億花費在桃園機場邊境檢查，其中有防檢疫工作助理人員承攬業務費6200多萬及1億多的桃園機場防疫協勤駐衛保全承攬人力及檢疫物清理運送銷毀費用。

不過，諷刺的是「很重要」的手檢站經常性沒有防檢署官員在場，全部都由外包保全負責檢查，最重要這些保全人員的對旅客手提行李檢查「於法無據」，根本無權翻檢旅客行李，因為這個手檢站只有「行政指導」的權力，旅客是完全有權力拒絕檢查，更何況旅客的手提行李更牽涉到隱私，有很多旅客向桃園機場公司反應，檢查人員「翻箱倒櫃」，一些私人物品被前後旅客看的一清二楚，心理非常不舒服，沒有被尊重，再者只針對從疫區國家來的旅客，有種被歧視的感覺。

也有航空公司指出，非洲豬瘟畢竟是對豬隻有影響，桃園機場已經實施多年入境旅客非洲豬瘟的手檢站，很多國外旅客都已經知道台灣帶豬肉入境遭查獲就會有嚴重罰款後果，國家每年花費近2億費用就是為了讓旅客丟棄豬肉製品？真的浪費國家公帑。桃園機場資深人員也說，民主國家進步的國際機場應該把每個入境旅客當做好人，在好人中過濾出壞人，而不是每個從疫區來台的旅客當做壞人，過濾出好人。

桃園機場旅客年底將突破3400萬人次，沒想到防檢署113年度每年預算14億多增加到16億多，機場非洲豬瘟手檢站費用更超過2億，國際旅客到其他國家就應該了解當地規定，或是可以用掃條碼誠實申報，如經海關查獲就是重罰、甚至可以列入下次入境嚴查對象，如果態度惡劣直接拒絕入境。這也是其他國際機場的常規。

防止非洲豬瘟不是機場把關就有效用，既然廚餘有可能是傳染途徑，就應該規定國內豬農對豬隻的飼料使用更為嚴謹，既然這些豬隻是豬農的生計，廚餘使用規定就應該有嚴謹的標準，而不是犧牲國際機場旅客的權益來維護國內不遵守規定豬農的權益。

桃園機場非洲豬瘟手檢站排隊已成為入境旅客的噩夢。（記者姚介修攝）

雖然經過X光檢查，但手檢站檢查人員仍然「翻箱倒櫃」，顯見X光檢查如同虛設，也侵犯旅客個人隱私。（記者姚介修攝）

旅客接受檢查時，所有私人物品大喇喇的攤在外面，旁邊旅客一目了然，毫無隱私，也完全於法無據。（記者姚介修攝）

雖然經過X光檢查，但手檢站檢查人員仍然「翻箱倒櫃」，顯見X光檢查如同虛設，也侵犯旅客個人隱私。（記者姚介修攝）

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