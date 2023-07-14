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    留意「穩賺不賠」話術 中壢2警官擔任1日廣播員為反詐騙發聲

    中壢警分局副分局長詹枝松（左）宣導「假投資」型詐欺，教民眾守護荷包。（中壢警分局提供）

    中壢警分局副分局長詹枝松（左）宣導「假投資」型詐欺，教民眾守護荷包。（中壢警分局提供）

    2023/07/14 17:10

    〔記者李容萍／桃園報導〕有鑑於各式詐騙案件層出不窮，桃園市中壢警分局副分局長詹枝松昨晚偕同偵查隊長陳志鵬，受邀到桃園廣播電台擔任一日廣播員，兩人同台宣導現在案發最高、損失金額最大的詐騙手法，「假投資」型詐欺，教民眾守護荷包。

    詹枝松在節目中提到，去年全國有近3萬件的詐欺案，受騙金額高達約70億元，詐欺手法第一名的假投資詐騙，舉凡股市投資、外匯美金、虛擬貨幣、博弈等各式各樣的假投資標的，警方一方面努力偵查詐騙案件，另一方面也認真的在教導百工百業民眾如何「識別詐欺」。尤其是詐騙集團最會利用人們「貪」的心理，然後再假冒名人或投顧老師與受害者建立基礎信任後，把人騙得團團轉，錢匯出都再也拿不回來了。所以投資一定要擦亮眼睛看清楚，投資一定有賺有賠，沒有穩賺不賠的。

    陳志鵬也說，通常詐騙管道都是透過社群軟體或交友軟體（Facebook、IG、Telegram、Tinder）主動與民眾聯繫，用一些俊男、美女等頭像來吸引抑或主動攀談聊天，再告知有在投資上述標的，進而引導去註冊不知名的假網站來進行投資，等民眾開始依照指示匯款大量金額出去，才發現人不見了、網站關了或是客服要求要領錢出金要再匯保證金等，民眾應提高「識詐意識」，留意陌生訊息，並反覆查詢，保護自己的荷包，才不會因小失大。

    桃園廣播電台主持人蘇如楓也分享，詐欺案件頻繁，很常看到電視上很多人被騙得血本無歸，希望能透過廣播，讓這樣重要的資訊能傳播到社會的每個角落，提升民眾在「識別詐欺」的能力，和鄉親一起擔任錢包守門員，保護自己和家人不要受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    中壢警分局副分局長詹枝松（後右）、偵查隊長陳志鵬（後左）宣導「假投資」型詐欺，教民眾守護荷包。（中壢警分局提供）

    中壢警分局副分局長詹枝松（後右）、偵查隊長陳志鵬（後左）宣導「假投資」型詐欺，教民眾守護荷包。（中壢警分局提供）

    中壢警分局副分局長詹枝松宣導「假投資」型詐欺，教民眾守護荷包。（中壢警分局提供）

    中壢警分局副分局長詹枝松宣導「假投資」型詐欺，教民眾守護荷包。（中壢警分局提供）

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