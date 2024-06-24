《桃園》桃園市圖總館電影院棟 暑假試營運

桃園市立圖書館總館電影院棟，近日掛上影城招牌，若順利可望趕在暑假期間試營運。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/24 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有「全台最美圖書館」之稱的桃園市立圖書館總館，圖書館棟去年九月營運，電影院棟卻一波三折，近日總算掛上影城招牌，民眾關切「何時能開幕」？館方表示，正申請室內裝修許可及使用執照，若順利可望趕在暑假期間試營運。

桃園市圖總館有兩棟建築物，圖書館棟前年底試營運，去年九月正式營運，成為桃園最美打卡地標、被封為台灣最美圖書館；電影院棟前年爆出營運商在未獲市府核發建築執照前，擅自將二、三樓空間增加夾層作為美食街等用途，進駐的影城也與原本所提不同，市府建管處隨即勒令廠商停工，建管處以違反建築法、館方違反促參契約，總計開罰一四八萬元。

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電影院棟工程在一波三折下，近日終於掛上影城招牌。館方表示，目前工程大致完成，正申請室內裝修許可及使用執照，影城有三加一（規模較小）廳，共三九三個座位，二、三樓文創賣場及餐飲也會一併完成，屆時會有大型超商進駐，若請照順利可望於暑假期間試營運。

對於影城規模只有三加一廳，有民眾認為，規模似乎有點小，當初規劃八個廳，如今縮水砍一半；也有民眾認為，規模雖小但還可以接受，尤其影城旁邊就是圖書館並不多見，將可合作舉辦電影講座。

館方表示，電影市場除了影城，近年崛起的線上影音串流隨選服務，讓民眾看電影的選擇及管道變得多元，因此，廠商希望採取比較彈性的空間配置，並承諾會視狀況隨機調整，像是二樓平台可變身室內外播映場。

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