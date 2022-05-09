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    首頁　>　桃園市

    酒駕新法 桃園首波公告2累犯正面無碼照

    酒駕新法10年內再犯公告姓名照片，桃園市政府交通局首波公告2人正面無碼照曝光。（桃市交通局提供）

    酒駕新法10年內再犯公告姓名照片，桃園市政府交通局首波公告2人正面無碼照曝光。（桃市交通局提供）

    2022/05/09 12:31

    〔記者李容萍／桃園報導〕酒駕零容忍，新法今年3月31日上路，桃園市政府交通局今（9）日上網公告酒駕累犯者姓名、照片。首波公告酒駕累犯名單有2人都是男性，皆是在2020年至去年期間第1次酒駕，又分別於今年3月31日、4月4日第2次酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內酒駕累犯須公告的規定。

    市府交通事件裁決處處長張丞邦指出，配合酒駕新法施行，交通局已於裁決處官網上設立酒駕及拒測累犯公告專區，對於自2019年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，依「道路交通管理處罰條例」規定，公告揭露駕駛人全名、照片等個人資訊，以抑制酒駕及悲劇發生。

    張丞邦說，首波公告的何姓、許姓酒駕累犯名單，分別在桃園區、中壢區違規酒駕被攔查，都是累犯，符合新法累犯須公告的規定。

    交通局呼籲「醉不上道」、「酒後不開車」，勿存憢悻心態，除了勿酒駕，也提醒勿宿醉上路，如需赴飲酒場合或飲酒後隔日，可以善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送等，以免酒駕違規，除需繳納罰鍰，吊扣（銷）駕駛執照、參加道安講習外，累犯者並將公告姓名、照片及違規事實，得不償失。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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