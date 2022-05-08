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    首頁　>　桃園市

    桃園+5949！ 長者確診率首度逾6％ 第三劑疫苗快打

    桃園市長鄭文燦在今天疫情說明會中表示，桃園市今天新增5494例本土確診，雖然比昨天下降約20％，但目前檢驗量仍龐大，有檢體還在送驗，不代表會持續下降。（市府提供）

    桃園市長鄭文燦在今天疫情說明會中表示，桃園市今天新增5494例本土確診，雖然比昨天下降約20％，但目前檢驗量仍龐大，有檢體還在送驗，不代表會持續下降。（市府提供）

    2022/05/08 18:11

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市今天新增5494例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案，市長鄭文燦於疫情說明會中表示，雖然確診個案數比昨天下降約20％，但目前檢驗量仍龐大，有檢體還在送驗，陸續仍會有確診個案，不代表會持續下降；分析確診年齡層，65歲以上長者確診率逾6％，略有上升，市府將密切注意長者狀況，儘管桃園長者疫苗完成第三劑接種的涵蓋率已七成多，但仍有不少長者未接種，尤其慢性病患者仍是高風險族群。

    鄭文燦指出，目前採取密切接觸者「3+4居家隔離」方案有1萬7449人，至於輕症確診者居家照護採「7+7」方案的民眾也有3萬687人，數量非常龐大，輕症在家仍須一人一室，避免接觸為原則，家庭傳播仍是重要的傳播方式，家中若有長者、小孩要特別注意，市府也會了解各醫院、診所線上諮詢服務的情況。

    鄭文燦說，這段時間，市府集全力於輕症在家照顧服務，有關學校或職場採取自主防疫部分，中央已訂定新規範，市府會協助確保學校跟職場安全為原則，目前桃園市7個社區採檢站的採檢人數略有下降，平均每天有5至6千件，其中巨蛋採檢站是快篩陽性專用的綠色通道，檢驗出的確診率也逾9成5以上，盼因新制上線，保持醫院最佳醫療量能，也不影響到一般病患的醫療服務，防疫跟醫療服務的部分必須平衡，市府會密切的與所有醫院聯繫。

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