桃園、千葉締結姊妹市5週年 鄭文燦贈「橋橋相連」積木畫

桃園市長鄭文燦在與日本千葉縣締盟5週年紀念的今天，和新上任的知事熊谷俊人進行線上視訊會談，雙方並致贈紀念品，鄭文燦準備了樂高達人黃彥智製作的「大溪橋」與「中之島大橋」橋梁相連的積木畫，熊谷則致贈晶瑩黃梨與磨砂粉桃、代表2城市的在地手工玻璃藝術品（鄭文燦手中之物）。（市府秘書處提供）

2021/08/09 16:58

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市為了歡慶與日本千葉縣締結姊妹市（友好城市）5週年紀念，市長鄭文燦特地於締盟紀念的今天，和今年4月上任的千葉縣知事熊谷俊人進行視訊會談，雙方就桃園國際機場與成田國際機場皆位處國門第一線等防疫重點交流，盼疫後恢復互訪；鄭並致贈畫中展現「大溪橋」與「中之島大橋」橋梁相連的積木畫，象徵雙方友好情誼跨海相連，熊谷則致贈晶瑩黃梨與磨砂粉桃、代表2城市的在地玻璃工藝品。

鄭文燦表示，感謝日本即時伸出援手捐贈337萬劑疫苗，台灣希望國人疫苗的接種率能在今年秋季達到普及，有鑑於Delta病毒持續肆虐全球，國境管制將成為未來的防疫重點，桃園國際機場與成田國際機場都在防疫第一線，針對疫情調查與政策可以多方交流，並待疫情趨緩後，盼雙方恢復以往活絡且多元化的交流方式。

熊谷知事以中文「鄭市長，你好！」向鄭打招呼後說，他大學時主修經濟，畢業論文以「台灣通訊」為研究主題，對台有非常濃厚興趣，也從致贈疫苗感受到台灣政府與人民滿滿的熱情及感謝，台灣一直都是日本防疫的模範，希望未來在防疫工作有更多交流，也期待千葉和桃園儘早恢復過往頻繁的交流，2座機場的人流也能回升至疫情前的水準；他期待能見到鄭文燦本人，未來雙方交流的重點包括桌球、馬拉松等體育項目，以及高中、大學生的修學旅遊提升。

秘書處長顏子傑說明，熊谷知事致贈千葉縣在地手工製的玻璃藝術品，其中晶瑩透亮的黃色梨子代表千葉，而磨砂粉嫩的桃子則是桃園，鄭市長則準備樂高達人黃彥智製作的積木畫，畫中展現桃園「大溪橋」與千葉「戀人的聖地—中之島大橋」，畫作中的日文字「絆」則是深厚友誼的意思，這幅畫作將桃園與千葉2座具有代表性的橋梁跨海相連，期許雙方城市友誼長存，台日關係緊緊相連。

桃園市長鄭文燦與千葉縣知事熊谷俊人進行締盟5週年紀念視訊會談。（市府秘書處提供）

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