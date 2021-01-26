部桃專案23人失聯？ 鄭文燦：只剩1個待確認

鄭文燦說，只剩1人失聯。（記者陳恩惠攝）

2021/01/26 12:08

［記者陳恩惠／桃園報導］部立桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）院內感染事件後，中央流行疫情指揮中心前夜宣布擴大回溯居家隔離，指揮官陳時中昨天下午表示，有30人尚未聯絡到，交給警政單位協尋；桃園市長鄭文燦今天召開防疫專案會議後表示，昨天警政署交辦協尋失聯23人，桃市警局已和21人取得聯絡，另有2人失聯的部分，其中1人入監服刑，另1人因出獄後居無定所，因此將待進一步確認。

鄭文燦說，目前部桃專案已經由中央和地方全面啟動追溯隔離的機制，目前運作的還算順利，如果有失聯的，警政系統會追蹤，像昨天警政署交辦23人，我們找到了21人，2位因故會繼續找，這很快都會全部完成。

他說，市府針對此專案也做了分工，衛生局取得名單後，將會進行後續工作，居家隔離通知書由民政系統的里幹事負責送達，並送裡面有各種生活物資和防疫事項的關懷包，接著由教育局和勞動局協助每天至少打2次電話；如果有採檢就醫需求，由衛生局負責；如果有生活物資的需求，社會局會協助；垃圾清運由環保局負責，所以我們聯合服務關懷中心各項分工都已經就緒。

他說，目前匡列的、隔離的個案非常順利，陸續還在增加中，整個部桃專案預估，中央疫情指揮中心是以5000人左右預估，不過實際執行數字要最後的檢討才會知道

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