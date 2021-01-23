一氧化碳中毒一家四口亡 房東、業者恐被究責

張家熱水器設在陽台，陽台晾滿衣服不通風，玻璃窗微開，導致大量一氧化碳飄洩屋內，4人中毒昏迷死亡。（圖為資料照示意圖）

2021/01/23 15:18

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市張姓一家四口22日被人發現陳屍在主臥室，疑因一氧化碳中毒致死，警消研判肇因可能是陽台的熱水器未設強制排氣功能、加上空氣不流通導致瓦斯燃燒不完全，熱水器業者、房東都可能有法律責任。

警、消22日下午5點多獲報到場，發現張男、林女與2名兒子，4人陳屍主臥室床上或地上，均已冰冷僵硬，有明顯屍斑，研判無外力介入。

警消調查發現，張家租住的大樓為老舊建物，舊款無強制排氣的熱水器設置在陽台，室內朝陽台的窗戶僅些微打開，縫隙不足以讓空氣通暢，且陽台晾曬的衣物擋住窗戶，致瓦斯燃燒不完全，大量一氧化碳飄洩屋內，4人皆疑因吸入過多一氧化碳致昏迷死亡。

熱水器為屋外型（RF式），多裝設於加蓋陽台及屋內，但消防局經查發現，熱水器上未黏貼施工標籤，依《消防法》第15條，業者涉及未在適當地方安裝熱水器、未由合格技術士安裝，除違反消防法可能還有業務過失致死的責任。

房東同樣得負法律責任，律師林鼎鈞認為，應探究事發原因與未設置具有安全性的熱水器導致，或單純人為使用因素相關，若是可證明房東於出租時，有約定出租房屋於熱水器使用上是符合安全規定，或曾經房客反映承租期間中有不安全的情形而未予以改善，而事後證明確有疏失導致事故，房東依據民法第184條及第423條，即有損害賠償責任，甚至是過失致死刑事責任的可能。

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