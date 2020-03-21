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首頁　>　桃園市

農產品也要盡量買！陳吉仲：半年內供應無虞

農委會主委陳吉仲視察八德區農會公糧穀倉，呼籲民眾多買台灣良質米。（記者謝武雄攝）

農委會主委陳吉仲視察八德區農會公糧穀倉，呼籲民眾多買台灣良質米。（記者謝武雄攝）

2020-03-21 11:59:59

［記者謝武雄／桃園報導］武漢肺炎疫情升溫，農委會主委陳吉仲今天到桃園市八德區農會視察公糧儲存情形，他也向民眾喊話，目前單單公糧庫存就到達90萬噸，另蔬菜、水果、豬肉、雞肉、海產、雞蛋等各項農產品，6個月內數量都很充足，也歡迎民眾多食用台灣農產品。

陳吉仲說，稻米部分，目前有90萬公噸公糧，還不包括民間業者庫存，再加上一期採收，以每個月10萬噸需求量，政府加民間庫存足足可使用一年，另外蔬菜未來6個月可提供144公噸，水果未來6個月可提供150公噸，豬肉未來6個月可提供45公噸，雞肉未來6個月可提供36公噸，水產品未來6個月可提供50公噸，雞蛋每天生產超過2000萬顆，所以未來6個月所有的農產品供應無虞，歡迎到賣場消費，記得不要只買衛生紙，還要買台灣的農產品。

陳吉仲今天也到八德區農會視察蔬菜產銷班第三班生產，了解蔬菜供需情形，他強調，疫情期間所有的農業生產，尤其在假日需要生產包裝、農產品物流配貨等，不用擔心違反一例一休規定。

陳吉仲說，已經跟勞動部長許銘春通話，勞動部也會行文，未來，所有的農業部門、產銷班大量生產蔬菜，為了因應所有民生物資所需要，尤其在假日需要生產包裝、農產品物流配貨等突發狀況，涉及勞動僱用部分，解除相關限制，在這時候全力供應所有農產品生產，不用擔心違反一例一休規定。（13：15更新）

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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農委會主委陳吉仲視察八德區農會公糧穀倉。（記者謝武雄攝）

農委會主委陳吉仲視察八德區農會公糧穀倉。（記者謝武雄攝）

農委會主委陳吉仲視察八德區農會公糧穀倉。（記者謝武雄攝）

農委會主委陳吉仲視察八德區農會公糧穀倉。（記者謝武雄攝）

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