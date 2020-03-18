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首頁　>　桃園市

女友成槍下冤魂 吸毒男夜入拘留室失聲尖叫

八德警方今天晚間將洪男（中）押回，將依殺人罪嫌送辦。（記者陳恩惠翻攝）

八德警方今天晚間將洪男（中）押回，將依殺人罪嫌送辦。（記者陳恩惠翻攝）

2020-03-18 23:55:00

［記者陳恩惠／桃園報導］苗栗縣28歲賴姓女子疑似被槍殺棄屍新北市三峽區山區，她在二二八連假最後一晚，疑因男友洪國峰懷疑劈腿，被洪國峰與洪國峰姊姊的男友吳上誼帶到三峽山區談判，竟被槍殺、推下山坡竹林棄屍成為冤魂；賴女臉書最後紀錄是二二八連假與男友甜蜜出遊的照片，她還在照片下留言稱洪國峰「其實你沒有外面說的那麼糟糕」；對照遇害結局、讓人不勝唏噓。

賴女的臉書2月28日貼文內容是和洪國峰一起到屏東遊玩，2篇貼文相隔不到10小時，分別在大鵬灣的汽車旅館、小琉球海邊拍照打卡，留下甜蜜的回憶，不少好友按讚，還留言「要幸福唷」！沒想到卻成了她在人間最後影像。

洪國峰今（17）日晚間被警方從新北市三峽山區帶回八德警分局後，拒絕夜間接受訊問，隨後送進分局拘留室，進去不到10分鐘，卻突然不斷尖叫。

由於洪國峰與在押的吳上誼都有毒品前科，更是「毒友」，到底是施用毒品而精神狀況不穩定，還是疑心生暗鬼而情緒錯亂，警方也不得而知。

據了解，洪國峰因賴女經常接到不同男子打來的電話而有不快，多次質疑她劈腿，賴女因不被男友信任，雙方常為此爭吵，沒想到結局竟是成了槍下亡魂。

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賴女和洪姓男友二二八連假才甜蜜出遊，沒想1天後竟成了槍下亡魂。（翻攝當事人臉書）（記者陳恩惠攝）

賴女和洪姓男友二二八連假才甜蜜出遊，沒想1天後竟成了槍下亡魂。（翻攝當事人臉書）（記者陳恩惠攝）

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