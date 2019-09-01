桃園市5里里長補選當選名單出爐 復興區部落果農出線

2019-09-01 12:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市第二屆504位里長其中4位過世1位因違反選罷法判決確定，桃園市市選委會今日表示，8月31日所舉辦5個里補選，各里里長當選人分別為八德區竹園里劉榮貴、茄苳里賴弘毅、復興區三光里陳惠陵、楊梅區裕成里黃靜淑、桃園區大有里楊瑄品。

市府民政局表示，今年6月有4名現任里長先後去世，分別為八德區茄苳里長吳瑞芳、桃園區大有里長張丁元、復興區三光里長林正光與楊梅區裕成里長李鴻鈺，當時市轄多位里長也互勉里長工作全年無休、日夜繁忙，也算「血汗」，要大家多保重身體；另一位里長因賄選違反選罷法判決確定當選無效，依地方制度法須於3個月內補選，因此由選委會天昨日統一辦理補選，創下同日辦理里長補選的紀錄。

選舉結果，這5個里以復興區三光里競爭最激烈有3位候選人，由部落果農陳惠陵勝出贏第2名6票；八德區茄苳里只有賴弘毅1人參選，雖然只要1票就能當選，在里民踴躍投票下，賴弘毅拿下600多票，展現超高人氣。

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