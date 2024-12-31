《台東》台東縣明年公告土地現值 平均調幅1.65％

2024/12/31 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣二○二五年公告土地現值作業，已由地價暨標準地價評議委員會評議通過。全縣平均調幅一．六五％，最高宗地公告土地現值位於台東市正氣路與光明路之角地，地價與今年同為每平方公尺廿萬四千五百元，最低區段地價為延平鄉鸞山段下野部落西側臨溪土地，每平方公尺卅六元，評議結果依規定編製土地現值表將於元旦公告。

台東縣地政處指出，為使台東縣各鄉鎮市間及鄰縣地價平衡合理，縣府除召集花蓮縣及縣內各地政事務所就各所轄區毗鄰鄉鎮區段辦理地價平衡協調會，另外，各地政事務所地價人員也參加屏東縣政府及高雄市政府分別與台東縣政府辦理的毗鄰地價平衡協調會，經與各毗鄰縣市相互平衡協調後，毗鄰區段地價差異不大，皆於容許合理範圍內。

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地政處進一步說明，近年縣內各項重大公共工程如花東鐵路雙軌計畫、台九線拓寬工程持續推動建設；以及舉辦多元產業行銷活動、積極推動觀光發展吸引人潮，帶動商業需求增加。因此，在交通便捷度提升及生活環境改善下，也牽動房地交易行情。但受近年政府推行相關稅制、中央銀行升息及貸款成數調整等政策影響，整體而言，交易量趨緩，但地價呈微幅上漲趨勢。

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