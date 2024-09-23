秋冬遊台東 多場音樂盛會接力

「預約台東假期」享優惠，圖為遊客在池上大坡池周邊漫遊。（記者黃明堂攝）

2024/09/23 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣十月底起系列音樂盛會陸續登場，一直嗨到跨年夜。縣長饒慶鈴表示，受到地震影響及民眾出國旅遊潮，各單位努力振興觀光，縣府推出「預約台東假期」方案，歡迎全國好朋友相揪來台東深度旅遊、泡溫泉、賞光祭。

預約台東假期 三天兩夜1999元起

縣府指出，音樂盛會十月廿六、廿七日由「池上秋收稻穗藝術節」率先登場，田馥甄、許富凱、海子樂團在稻穗「喜豐收．迎風唱」；十一月九、十日「嗨！出發吧」海濱公園開唱，嗨出樂迷的青春回憶；十一月廿三、廿四日森林公園「Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節」；年底重頭戲十二月卅一日台東跨年晚會「東漂去旅行」。

縣府說，花蓮大地震對東部觀光業造成極大影響，為鼓勵遊客深度玩台東，邀集合法旅行社業者共同推出「預約台東假期」三天兩夜套裝遊程，遊客自由搭配入住飯店、旅宿，結合免費半日遊及加價自選行程，兩人就成行，每人最低僅花費一千九百九十九元起。

部落、觀星、農遊 多元遊程體驗

「預約台東假期」優惠限定專案至十一月廿五日止，預計有九千位旅客享有獎勵優惠，旅客參加任一套裝行程，每人不設預約次數，立即享有「一千元行程獎勵金」，假日一樣有優惠，縣府並規劃「生態永續」、「天然溫泉」、「部落旅遊」、「觀星導覽」及「農遊體驗」五大特色遊程，保留旅客自由選擇行程，推出雙人行三天兩夜最低一九九九元起專案遊程，每套行程含兩晚住宿、主題半日遊或台東特色體驗，無論是自由行或團體旅遊，都能選擇「預約台東假期」，體驗多元遊程。

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