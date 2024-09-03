部落長照AI服務 建置族語資料庫

國衛院群健所長邱弘毅（左）與東大校長鄭憲宗（右）簽約合作建立AI服務原民長者。（記者劉人瑋攝）

2024/09/03 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕為了預防、減少失智症帶來結果，國家衛生研究院群體健康科學研究所（簡稱國衛院群健所）與台東大學（簡稱東大）昨早舉行「高齡科技—建構社區跨域資源整合平台—東部示範場域計畫」訂約儀式，未來在東大人力協助，針對年長族人可能遇到的健康情況建置族語資料庫，並配合AI供長者或照顧者在健康惡化前及早掌控並加以改善。

國衛院與台東大學合作

東大表示，合作計畫在透過高齡普惠科技及大數據分析，應用在部落文化健康站，設立智慧語音平台，串連在地場域及服務體系，共同提升原住民長者的健康狀態、生活品質，藉此促進社區健康照護網絡的永續發展，傳承與保存部落耆老有關的傳統文化。

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東大校長鄭憲宗本身就是AI領域專業，他表示，族人皆可以用更方便的族語介面查詢自己或家人健康狀況，校方將協助建置大型族語資料庫。

群健所長邱弘毅表示，計畫全四年現已推行第二年，每年有一億元經費執行，簽約是為借助東大原民專班等大量人力於文健站或部落間，錄製並修正、協助訓練族語AI，未來會設立如「族語ChatGPT」，而群健所部分則是針對年長者食衣住行育樂及求助、健康問題進行語庫建置並訓練AI模型，特別是在年長者疾病發生或狀況惡化前先行處理。

邱弘毅舉例，長者或照護者未來可能對文健站裝置或手機以族語說出需求，例如要購物，或是有醫療需求、身體有何狀況，都能以對談方式協助，加上裝置定位系統，也可由醫療端或商家找到當事人予以協助。

先建置各語系共同用語

每一原族皆有不同語系，如阿美族就有馬蘭、秀姑巒阿美等不同語系，依現今族語教學，可能孫子在學校學馬蘭阿美語，回部落講得阿公、阿嬤完全聽不懂。邱弘毅說，語系問題的確是個挑戰，目前只能先以各語系共同用語、最生活化或急難會使用的族語先行建置。

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