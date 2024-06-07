人口差距大 關山、鹿野附幼兩樣情

2024/06/07 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣關山國小爭取教育部「校園美感環境再造計畫」，由幼兒園師生共同參與建構「藝啟森活」美感基地，獲教育部一一二年度校園美感環境再造全國優等；但隔壁鹿野鄉卻是另番情景，由於出生率低、學生少造成虧損，鄉代會本有意裁撤，雖然後來公所仍決定維持招生，但學生還沒跑，老師卻換了幾批，二鄉鎮情況天壤之別。

公部門表示，關山鎮與鹿野鄉人口本就差距甚大，面對生育率減少、幼兒園虧損，去年鹿野鄉代會表決通過自今年起逐步停招，現有學員畢業後就裁撤，但原有的二、三歲童則需另覓他處托育。後來鹿野鄉長李維順在公聽會上表示，今年持續招生，「尊重鄉代會決議，但在沒有完善配套措施前，不會貿然裁撤幼兒園」。

面對隔壁鎮有學生人數撐住、公部門挹注資源也有大學協助，鹿野公所人員私下表示，雖目前學校看似保住了，但老師考量居住地、薪水和學校前途不明也走了一批，「人口不足、出生率低是很現實的問題」，目前以非本科系但仍有幼教資格的在地人老師擔綱。

縣教育處長蔡美瑤處長指出，關山國小附幼推動校園環境再造計畫，重新打造幼兒學習場域。師生團隊以光影為主題，照映群山層巒的光影廊道，以鳳凰木為中心的新建木平台，引導幼兒從生活中觀察樹影及光感變化。

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