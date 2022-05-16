《台東》區塊鏈結合農業 池上青農分享經驗

魏瑞廷與花蓮在地創業青年分享區塊鏈，及NFT等新創科技與傳統農業的巧妙結合。（魏瑞廷提供）

2022/05/16 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕花蓮國際青商會為引發在地青年創業共鳴，十四日在花蓮原民館舉辦「青年夢想論壇」，邀請今年獲得第五十九屆農漁環保類十傑的台東池上青農魏瑞廷透過實際案例，分享如何將時下最火紅的區塊鏈及NFT等新創科技與傳統農業巧妙結合，並為在地農產行銷加分，進而推向國際，參與青年受益匪淺。

花蓮國際青年商會為提升青年創業家競爭力，每年都會舉辦各種講座課程，為能夠「學用合一」，都與在地產業人才結合，透過專業技術的傳授，讓參與的青年創業家，在學習時能融入產業經驗，期望藉此誘發學生主動學習並啟發實際應用，以達到「學以致用」的目的。這次邀請魏瑞廷擔任夢想講師，透過分享講授返鄉的創業及行銷歷程，以及如何把科技與農業結合，將在地產業推向國際的打拚過程與經驗。

魏瑞廷與青年創業家分享，如何運用區塊鍊取得國際信任，打造出獨一無二的智慧科技農業，並結合友善生態，讓台灣稻米走到全世界，同時更說明應用時下流行NFT搭配新銳藝術家，跨領域合作，讓地方青年被大家所看見，最後也鼓勵年輕學子勇敢逐夢，努力實踐。

花蓮縣政府青年發展中心執行長明良臻對魏瑞廷的踏實逐夢讚譽有加，期盼他能肩負起智慧農業的領頭羊，把花東在地農產品透過區塊鏈與友善農法的結合，行銷到全世界去。此外，花蓮青商會也對於魏瑞廷獻米梵蒂岡，以農業軟實力與梵蒂岡進行友善的農業外交給予肯定，期待青年創業家們，未來也能在每個產業中發揮自己的效益，讓國際看見台灣。

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