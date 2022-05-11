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    南橫梅山口到向陽路段 14至16日預警性封閉

    因梅雨鋒面影響，加上正值汛期，台廿線南橫公路梅山口到向陽段十四至十六日預警性封閉。（第三區養護工程處提供）

    因梅雨鋒面影響，加上正值汛期，台廿線南橫公路梅山口到向陽段十四至十六日預警性封閉。（第三區養護工程處提供）

    2022/05/11 05:30

    氣象局擬發布豪大雨特報 預估雨量值超出封路標準

    〔記者陳賢義／台東報導〕台廿線南橫公路甫於五月一日全線復通，但受到梅雨鋒面影響，加上目前正值汛期，山區天氣不穩定，短時雷陣雨造成梅山口至向陽路段常發生落石，公路總局第三區養護工程處經研判氣象水情情資，且中央氣象局擬於十四日至十六日發布豪大雨特報，估計雨量值超出該管制路段封路標準大雨等級以上，預訂於十四日至十六日實施預警性封閉。

    期間將指派搶修機具進駐待命

    公路總局第三區養護工程處表示，預警性封閉期間將指派搶修機具進駐待命並由保全人員守視警戒，提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象，影響行車視線距離，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

    用路人應隨時注意偶發性落石

    另也呼籲大眾共同愛惜南橫山林勿隨意丟棄垃圾，共同守護南橫淨土樂園，而用路人行經南橫公路應隨時注意偶發性的可能落石發生，以及注意道路兩側設立之公路資訊看板（CMS）及收聽警廣路況廣播；建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路App或上公路總局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw 查詢即時路況，籲駕駛人遵守管制規定。

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