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    台東活水湖「水鬼拉腳」？ 水草茂密纏人今修剪清出2噸

    活水湖不是鬧鬼，而是草太長。藉由水協辛苦作業，保障民眾在活水湖水中運動安全。（縣府提供）

    活水湖不是鬧鬼，而是草太長。藉由水協辛苦作業，保障民眾在活水湖水中運動安全。（縣府提供）

    2025/03/02 18:05

    〔記者劉人瑋／台東報導〕從去年開始，台東三鐵有不少選手反映「在活水湖游泳會被拉腳」，還有晨泳民眾游到一半被「拉腳」，掙扎半天才逃脫，台東縣水中運動訓練協會（簡稱水協）解釋，這是因為活水湖環境、水質太好，水草長太茂密纏人，水協理事長黃東益2日號召約30名會員協助除草，足足清出超過2噸。他說，雖然早就解釋過了，但往後大家可以更安心從事水中活動。

    據了解，移除活水湖水草已討論一陣子，主要是「水鬼拉腳」說法不少。黃東益強調，自己解釋很多次，就只是水草太長纏住泳客，他常常在此與會員訓練也會發生，因此習以為常。

    但去年有三鐵選手被纏腳，以往天天晨泳的民眾被「水鬼抓腳」幾次後就不敢再下水，在水中無法行動擔心溺斃，因此更驚恐。黃東益說，特別是較年長的泳客會更害怕，他認識的一對夫妻友人就再也不下水，實在很可惜，游泳其實是好運動。

    黃東益2日號召約30名水協會員協助除草，成員先在活水湖岸邊做勤前教育，檢查潛水衣、氣瓶及SUP等裝備，潛入水中以徒手或持剪方式撈起過長水草，並以SUP載運水草至岸邊堆放，清除工作在中午前結束。

    水下「除草」十分吃力，黃東益說，水草吸飽水份增加不少重量，在水中揹氣瓶工作已十分耗力，還抓著大把水草游動又帶著阻力，再將它們抱上SUP、帶回岸邊，「真的很累！」幾乎不少成員事後疲憊不堪。

    黃東益表示，水草已修剪至合適長度，同時保留水底草叢與泳客安全。至於縣府保守估計清除出2噸水草，他則說：「絕對不只！」

    活水湖不是鬧鬼，而是草太長。藉由水協辛苦作業，保障民眾在活水湖水中運動安全。（縣府提供）

    活水湖不是鬧鬼，而是草太長。藉由水協辛苦作業，保障民眾在活水湖水中運動安全。（縣府提供）

    活水湖不是鬧鬼，而是草太長。藉由水協辛苦作業，保障民眾在活水湖水中運動安全。（縣府提供）

    活水湖不是鬧鬼，而是草太長。藉由水協辛苦作業，保障民眾在活水湖水中運動安全。（縣府提供）

    活水湖不是鬧鬼，而是草太長。藉由水協辛苦作業，保障民眾在活水湖水中運動安全。（縣府提供）

    活水湖不是鬧鬼，而是草太長。藉由水協辛苦作業，保障民眾在活水湖水中運動安全。（縣府提供）

    活水湖不是鬧鬼，而是草太長。藉由水協辛苦作業，保障民眾在活水湖水中運動安全。（縣府提供）

    活水湖不是鬧鬼，而是草太長。藉由水協辛苦作業，保障民眾在活水湖水中運動安全。（縣府提供）

    活水湖不是鬧鬼，而是草太長。藉由水協辛苦作業，保障民眾在活水湖水中運動安全。（縣府提供）

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