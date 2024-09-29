「山陀兒」逼近還釣魚！ 台東里長廣播勸說完正好發佈管制區域

明顯台語順暢很多的里長，苦口婆心勸離釣客。（記者劉人瑋攝）

2024/09/29 17:34

〔記者劉人瑋／台東報導〕颱風「山陀兒」逼近，雖中央氣象署早早發佈海警，但台東縣府未同步劃定管制區，民眾釣魚戲水未被禁止，海巡人員透過村里長廣播「道德勸說」，但富岡里長曾阿粉唸稿卻頻螺絲，原來里長母語是台語，又很擔心發生意外，再以台語講一次果然流利許多，唸完剛好縣府劃定管制區由海巡接手勸離釣客。曾阿粉鬆了一口氣道，「有人管釣客就好，自己早知就唸台語」。

中央氣象署於今（29）日早上8時30分發布海上颱風警報；受颱風外圍環流影響，東部沿海地區已有強陣風及長浪發生，海巡聯繫轄區內長濱鄉樟原村村長、台東市富岡里里長及太麻里鄉美和村群組，協助運用廣播系統及LINE群組，向里民及遊客宣導颱風訊息及注意事項，待縣府災害應變中心發布水域及岸際禁（限）制公告後，岸巡才針對進入管制區從事觀浪、遊憩民眾實施勸離。

因此就是先以村里長道德勸說，待縣府正式公告後，岸巡人員才得依規定勸離民眾，但曾阿粉和村落多數長輩多為母語為台語，光是詢問里長住處，里民就回答「荷花旁邊」，曾阿粉回答，其實那是一間叫「合發釣具行」的店，台灣國語發音才變「荷花」，自己也是要用台語講話，而且不要看著海巡小朋友幫忙擬的稿才講得順。

曾阿粉再以台語廣播一次果然流利許多，內容主要還是希望透過里民注意親朋好友若在釣魚，快勸他們回家以免發生意外，早點回家做防颱準備、不要在海邊。曾阿粉說，這些釣客就真的讓自己很擔心，雖然風浪還沒進來，但多做準備才是正經事。

接近下午4時曾阿粉廣播完，縣府就表示，由於最新預測路徑又再偏西調整，30日下半天暴風圈就有機會接觸台灣陸地，10月1日開始向北轉，綜整各國預測，未來颱風中心不排除從屏東登陸，再沿花東近海北上，並劃定全縣山區、海邊為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍，不得進入從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並自9月29日16時起生效，以維縣民安全。

還有許多釣客分散不同角落淋雨釣魚，這才讓里長擔心，但現已被岸巡勸離。（記者劉人瑋攝）

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