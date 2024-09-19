為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺東縣

醫師祭出有機磷解毒劑 台東金峰鄉中毒案患者症狀緩解

台東馬偕今說明救治狀況。（記者劉人瑋攝）

台東馬偕今說明救治狀況。（記者劉人瑋攝）

2024/09/19 11:04

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣金峰鄉南迴線部落昨天（18日）凌晨爆發疑似集體食物中毒造成3死，官方調查尚未證實原因，但先前推測可能是有機磷肇禍、也有民眾推測可能是農藥殘留。台東馬偕醫院今天上午記者會中指出，患者主要是呼吸系統先產生問題再影響全身，仍未確定致病毒物為何，但院方已透過有機磷解毒劑治療，並積極維持其生命穩定。

東馬醫務副院長蔡耀中表示，目前有4名患者在心臟或兒童加護病房救治，最樂觀的田姓小朋友近日應該可以出院，較為嚴重的成年人都有使用有機磷解毒劑，目前最嚴重的楊姓患者有因此見起色，但其他殺蝸牛藥劑卻沒有相關解毒劑。

蔡耀中表示，一般除草劑都是神經毒性，對呼吸、心跳造成影響，而患者也是表現出呼吸窘迫，但究竟是否為農藥造成仍需檢驗出爐，目前除了解毒劑，還是努力在其症狀治療。

東馬目前收治4名個案，仍在加護病房持續觀察治療，其中66歲楊姓女患者、45歲新姓男患者、7歲田姓男童意識清醒，生命徵象穩定。59歲楊姓患者危急情況已有改善，目前作鎮定治療，病情穩定。

此外，台東基督教醫院急診室留觀的兩位患者昨天晚間已離院返家。另一位插管治療的40歲女患者在加護病房治療中，意識清楚，狀況穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
原住民粽子「阿粨」食材多元變因大 什麼出狀況難鎖定
2024/09/18 20:57

原住民粽子「阿粨」食材多元變因大 什麼出狀況難鎖定
台東部落中秋聚會中毒釀3死 檢方相驗擇日解剖
2024/09/18 18:50

台東部落中秋聚會中毒釀3死 檢方相驗擇日解剖
impression

揭露帶狀疱疹預防關鍵！從早期症狀到有效預防
台東金峰中毒3死4命危皆吃到蝸牛 40年前金蘭醬油家族悲劇疑重演
2024/09/18 11:05

台東金峰中毒3死4命危皆吃到蝸牛 40年前金蘭醬油家族悲劇疑重演
台東「蝸牛小米粽」中毒案3死 衛福部11：30說明初步採檢結果
2024/09/19 11:02

台東「蝸牛小米粽」中毒案3死 衛福部11：30說明初步採檢結果
impression

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
台東疑「蝸牛小米粽」中毒3死9傷！3人已返家、7歲男童加護病房觀察
2024/09/18 17:27

台東疑「蝸牛小米粽」中毒3死9傷！3人已返家、7歲男童加護病房觀察
台東部落吃蝸牛重演金蘭案？ 羅一鈞：發病太快不像傳染病
2024/09/18 17:03

台東部落吃蝸牛重演金蘭案？ 羅一鈞：發病太快不像傳染病
臺東縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播