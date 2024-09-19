醫師祭出有機磷解毒劑 台東金峰鄉中毒案患者症狀緩解

台東馬偕今說明救治狀況。（記者劉人瑋攝）

2024/09/19 11:04

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣金峰鄉南迴線部落昨天（18日）凌晨爆發疑似集體食物中毒造成3死，官方調查尚未證實原因，但先前推測可能是有機磷肇禍、也有民眾推測可能是農藥殘留。台東馬偕醫院今天上午記者會中指出，患者主要是呼吸系統先產生問題再影響全身，仍未確定致病毒物為何，但院方已透過有機磷解毒劑治療，並積極維持其生命穩定。

東馬醫務副院長蔡耀中表示，目前有4名患者在心臟或兒童加護病房救治，最樂觀的田姓小朋友近日應該可以出院，較為嚴重的成年人都有使用有機磷解毒劑，目前最嚴重的楊姓患者有因此見起色，但其他殺蝸牛藥劑卻沒有相關解毒劑。

蔡耀中表示，一般除草劑都是神經毒性，對呼吸、心跳造成影響，而患者也是表現出呼吸窘迫，但究竟是否為農藥造成仍需檢驗出爐，目前除了解毒劑，還是努力在其症狀治療。

東馬目前收治4名個案，仍在加護病房持續觀察治療，其中66歲楊姓女患者、45歲新姓男患者、7歲田姓男童意識清醒，生命徵象穩定。59歲楊姓患者危急情況已有改善，目前作鎮定治療，病情穩定。

此外，台東基督教醫院急診室留觀的兩位患者昨天晚間已離院返家。另一位插管治療的40歲女患者在加護病房治療中，意識清楚，狀況穩定。

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