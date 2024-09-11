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    台東延平「射日英雄」雕像箭朝部落惹不祥爭議 拔箭徒留滿弓

    台東延平鄉公所前的布農族「射日英雄」雕像設立之初是有弓帶箭的，但因箭指鸞山部落惹議，箭被拔掉，徒留滿弓。（記者黃明堂攝）

    台東延平鄉公所前的布農族「射日英雄」雕像設立之初是有弓帶箭的，但因箭指鸞山部落惹議，箭被拔掉，徒留滿弓。（記者黃明堂攝）

    2024/09/11 16:12

    〔記者黃明堂／台東報導〕布農族部落流傳射日傳說，台東延平鄉公所前設置了大型「射日英雄」雕像，高約5公尺的巨大青銅拉弓英雄，威武拉弦，卻沒有箭！原來，最初設置是是有箭的，但因箭頭朝向海岸山脈的鸞山部落，被反應不祥，於是在2007年把箭拆掉。

    這座位於鄉公所前的「射向陽光」雕像，是延平鄉最高大雕像，2000年完成時是有箭，勇士拉滿弦準備射出，讓人感受到布農族傳承生命的力量。前延平鄉代會主席鄭八郎表示，當初銅像完成後，箭射向東邊剛好是海岸山脈鸞山部落，有人反映這樣不好，於是將這意見向鄉公所反映，鄉公所從善如流，因此將箭取下，變成「有弓無箭」。

    延平鄉前民政課長胡賢信表示，雕像完成後，鸞山的村長及公職人員陸續因故病逝，鄉代會與鸞山部落村民希望將「射向太陽」的箭拿掉，當時考慮用布將箭頭包起來，後來又有人建議將箭頭鋸掉，最後決定將整支箭拿掉。

    延平鄉長余光雄表示，最近銅像重新換上新裝，也代表新的意象，一把新的弓，英雄在測試弦的磅數符不符合需求，所以不一定要有箭的意思。

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