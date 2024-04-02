全國學生舞蹈比賽 台東獲4特優及最佳編舞

國立台東高商連續13年獲全國高中職B團體乙組民俗舞特優成績。 （記者黃明堂翻攝）

2024/04/02 20:34

〔記者黃明堂／台東報導〕台東學子展現超強舞蹈實力，近日在全國舞蹈比賽拿到團體組計獲得4項特優、12項優等，個人組計有6人獲得優等、1人獲得甲等肯定，成果豐碩，其中國立台東高商已連續13年榮獲高中職B團體乙組民俗舞特優成績。

台東縣政府說明，一年一度的全國學生舞蹈比賽於日前分別在苗栗、基隆、嘉義等地辦理完成，台東縣今年計有23支隊伍投入全國學生舞蹈比賽與各縣市好手比舞，師生不負眾望榮獲多項佳績：其中嘉蘭國小、知本國中榮獲團體甲組民俗舞國小、國中組2項特優，知本國中再獲頒民俗舞最佳編舞獎，表現深受評審肯定；另外團體乙組民俗舞有知本國小及國立臺東高商分別榮獲國小、高中職組2項特優。

縣教育處進一步說明，獲團體甲組民俗舞特優的縣屬學校知本國中，亦獲頒團體甲組民俗舞最佳編舞獎，此次作品舞蹈是「Kapah 山海禮讚」是傳達阿美族勇士為使家園安定，不畏懼外族侵襲，展現強韌的生命鬥志、部落女子也吟唱生命之歌傳遞祝福，祈求上蒼賜予勇士尋覓家園歸途平安，讓阿美族人生生不息。

另一所榮獲團體甲組民俗舞特優的縣屬學校是嘉蘭國小，則以pulami（農作物豐收），闡述族人感謝賜予農作物的豐收，祈求上天賜予平安，舉辦了文化巡禮的祭儀活動，用其天性樂觀的特質及能歌善舞的天賦呈現一年來的收穫喜悅，pulami呈現了族人的辛勤耕耘及部落的豐衣足食。

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