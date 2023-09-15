為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺東縣

5所矯正機關改制 台東監獄占地暴增12倍

台東監獄、東成監獄、泰源監獄、武陵外役監獄、台東戒治所15日辦理聯合揭牌。（記者吳政峰翻攝）

台東監獄、東成監獄、泰源監獄、武陵外役監獄、台東戒治所15日辦理聯合揭牌。（記者吳政峰翻攝）

2023/09/15 20:07

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部改制台東監獄、東成監獄、泰源監獄、武陵外役監獄、台東戒治所等5所矯正機關，15日辦理聯合揭牌，為東部矯正機關揭開新頁，其中台東監獄遷到岩灣技能訓練所原址，占地暴增12倍，紓解原先擁擠的收容空間。

我國2009年公布廢止「檢肅流氓條例」，不再收容受流氓感訓處分人，再加上保安處分強制工作入所執行者僅百人餘，泰源、東成及岩灣等三間技能訓練所均以收容一般受刑人為主，機關名稱與實際收容對象不相符，法務部長年謀求組織改造，卻缺乏契機。

直至2021年司法院釋字第812號解釋宣告強制工作違憲，各技能訓練所不再收容受強制工作處分人，法務部趁此機會，加速推定東部地區矯正機關組織調整，正式改制台東監獄、東成監獄、泰源監獄、武陵外役監獄、台東戒治所等5所矯正機關。配合本次改制，部分矯正機關高階主管亦進行異動與調整。

組織調整與改制後，台東監獄遷至岩灣技能訓練所原址，機關占地面積由0.9公頃提升至10.8公頃，暴增12倍，疏緩原先擁擠收容空間，並有效利用寬敞的技能訓練場域，提供多元的技訓課程並優化收容環境與文康活動，增進矯治處遇成效。

台東戒治所自鹿野遷至市區，與鄰近醫療院所密切合作，導入專業人力，提升戒毒處遇成效。成立武陵外役監獄，加強推展自營作業、外役作業及自主監外作業，使收容人提早適應社會，達成中間性處遇目的。

東成及泰源技能訓練所改制為一般監獄，除了使機關名實相符，原有技能訓練設備也將繼續留用，開設各類就業導向訓練課程，促使收容人未來能有一技之長，順利復歸社會。

5所改制後的矯正機關15日揭牌，法務部長蔡清祥勉勵機關首長們應從自身作起，思考矯正機關於推動各項施政作為時，除要求政策需達成目標效益外，亦需將廉政治理概念納入政策執行過程，並落實行動管理。蔡提醒矯正同仁謹守依法行政，發揮教化功能，以協助收容人復歸社會。

法務部布達泰源監獄等3所機關首長人事命令如下：

一、饒雅旗派泰源監獄典獄長。

二、蘇維闊派武陵外役監獄典獄長。

三、葛煌明派東成監獄典獄長。

職務調整計有臺東監獄等共4所機關首長異動如下：

一、臺東監獄典獄長陳錫樑調派臺東戒治所所長。

二、岩灣技能訓練所所長林順斌調派臺東監獄典獄長。

三、臺北女子看守所所長鄭翠芬調派高雄戒治所所長。

四、矯正署教化輔導組副組長朱介民調派臺北女子看守所所長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大法官宣告強制工作違憲 矯正機關組改人事異動
2023/09/06 12:22

大法官宣告強制工作違憲 矯正機關組改人事異動
外役監遴選複審機制失靈 蔡清祥：不排除納入外部視察小組
2023/08/16 17:29

外役監遴選複審機制失靈 蔡清祥：不排除納入外部視察小組

關節氣象台發布警報：威脅膝蓋！
矯正機關邀外部委員開會興革 蔡清祥宣示4大工作目標
2023/08/02 23:51

矯正機關邀外部委員開會興革 蔡清祥宣示4大工作目標

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
臺東縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播