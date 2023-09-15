5所矯正機關改制 台東監獄占地暴增12倍

台東監獄、東成監獄、泰源監獄、武陵外役監獄、台東戒治所15日辦理聯合揭牌。（記者吳政峰翻攝）

2023/09/15 20:07

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部改制台東監獄、東成監獄、泰源監獄、武陵外役監獄、台東戒治所等5所矯正機關，15日辦理聯合揭牌，為東部矯正機關揭開新頁，其中台東監獄遷到岩灣技能訓練所原址，占地暴增12倍，紓解原先擁擠的收容空間。

我國2009年公布廢止「檢肅流氓條例」，不再收容受流氓感訓處分人，再加上保安處分強制工作入所執行者僅百人餘，泰源、東成及岩灣等三間技能訓練所均以收容一般受刑人為主，機關名稱與實際收容對象不相符，法務部長年謀求組織改造，卻缺乏契機。

直至2021年司法院釋字第812號解釋宣告強制工作違憲，各技能訓練所不再收容受強制工作處分人，法務部趁此機會，加速推定東部地區矯正機關組織調整，正式改制台東監獄、東成監獄、泰源監獄、武陵外役監獄、台東戒治所等5所矯正機關。配合本次改制，部分矯正機關高階主管亦進行異動與調整。

組織調整與改制後，台東監獄遷至岩灣技能訓練所原址，機關占地面積由0.9公頃提升至10.8公頃，暴增12倍，疏緩原先擁擠收容空間，並有效利用寬敞的技能訓練場域，提供多元的技訓課程並優化收容環境與文康活動，增進矯治處遇成效。

台東戒治所自鹿野遷至市區，與鄰近醫療院所密切合作，導入專業人力，提升戒毒處遇成效。成立武陵外役監獄，加強推展自營作業、外役作業及自主監外作業，使收容人提早適應社會，達成中間性處遇目的。

東成及泰源技能訓練所改制為一般監獄，除了使機關名實相符，原有技能訓練設備也將繼續留用，開設各類就業導向訓練課程，促使收容人未來能有一技之長，順利復歸社會。

5所改制後的矯正機關15日揭牌，法務部長蔡清祥勉勵機關首長們應從自身作起，思考矯正機關於推動各項施政作為時，除要求政策需達成目標效益外，亦需將廉政治理概念納入政策執行過程，並落實行動管理。蔡提醒矯正同仁謹守依法行政，發揮教化功能，以協助收容人復歸社會。

法務部布達泰源監獄等3所機關首長人事命令如下：

一、饒雅旗派泰源監獄典獄長。

二、蘇維闊派武陵外役監獄典獄長。

三、葛煌明派東成監獄典獄長。

職務調整計有臺東監獄等共4所機關首長異動如下：

一、臺東監獄典獄長陳錫樑調派臺東戒治所所長。

二、岩灣技能訓練所所長林順斌調派臺東監獄典獄長。

三、臺北女子看守所所長鄭翠芬調派高雄戒治所所長。

四、矯正署教化輔導組副組長朱介民調派臺北女子看守所所長。

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