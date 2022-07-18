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    活化石！台東新港漁船捕獲罕見「灰六鰓鯊」

    新港籍漁船「金永利」補獲罕見「灰六鰓鯊」，近4米長，重達525公斤。（記者陳賢義翻攝）

    新港籍漁船「金永利」補獲罕見「灰六鰓鯊」，近4米長，重達525公斤。（記者陳賢義翻攝）

    2022/07/18 18:24

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣新港漁港漁船「金永利」號昨（17日）捕獲1尾罕見鯊魚，經東部海生研究中心鑑定為「灰六鰓鯊」，新港區漁會今天上午拍賣，這尾母巨鯊身長近4米、重525公斤，吸引不少民眾好奇圍觀，拿起手機猛拍；此一物種被認為是世界上最古老的鯊魚，存活在地球上的歷史比恐龍還古老。

    金永利漁船長潘武財昨天在八仙洞外海離岸約500米處捕獲這尾罕見的灰六鰓鯊。水產試驗所東部海洋生物研究中心助理研究員吳瑞賢指出，「灰六鰓鯊」棲息在200至1000米深海，是相當罕見品種，另一比較特別的是現今鯊魚都已演化5道鰓裂，但「灰六鰓鯊」仍保有6道鰓裂，且背鰭長在靠近尾部，因此漁民常稱為「無中鰭鯊」。

    新港區漁會總幹事陳俊銘表示，「金永利」號漁船捕獲這尾「無中鰭鯊」，身長近4米、總重570公斤，去除內臟後約420公斤，過去漁民也曾補到小尾的，這麼大尾的確很罕見，今天拍賣每公斤100餘元，漁民約可拍賣得6萬元。

    依國家教育研究院百科資料指出，灰六鰓鯊通常在水深 180至1100米的 的外陸棚發現，棲息水深可擴展至0至2500米。幼鯊通常會游到靠近沿岸水深約 12米的海域來覓食，成年灰六鰓鯊多但留在水深100米以上的海域，僅有在晚上時會游至海面。

    其次，灰六鰓鯊為卵胎生，是六鰓鯊科中最多胎數的，約有22至108頭幼鯊，每頭約有60至75公分，幼鯊的腹側顏色通常較成鯊來的淺。雌鯊在體長4.5米達到性成熟，雄鯊則在體長3.15米時達到性成熟，與其他的深海生物一樣，灰六鰓鯊會進行日夜垂直遷移，雖然看似行動緩慢，但其實能以很高的速度追逐並捕捉獵物，屬肉食性，以魚類、魟魚、銀鮫、螃蟹、蝦、海豹和其他鯊魚等為食。

    「金永利」漁船補獲罕見「灰六鰓鯊」，是世界上最古老的鯊魚，比恐龍還老。（記者陳賢義翻攝）

    「金永利」漁船補獲罕見「灰六鰓鯊」，是世界上最古老的鯊魚，比恐龍還老。（記者陳賢義翻攝）

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