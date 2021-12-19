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    峽谷急流致器材人員受阻 南橫轆轆溫泉2人失聯搜救任務暫停

    台東消防人員在南橫深山峽谷急流執行搜救任務，畫面驚心動魄。（台東消防局提供）

    台東消防人員在南橫深山峽谷急流執行搜救任務，畫面驚心動魄。（台東消防局提供）

    2021/12/19 22:24

    〔記者黃明堂／台東報導〕本月11日南橫轆轆溫泉上溯至凱翁大峽谷發生2名山友不幸遭急流沖走的意外！消防人員連日在峽谷急流搜救，前天透過水中攝影機在一處深潭發現疑似人影，但水流強勁，導致器材流失、毀損，人員也因安全考量無法下水。台東消防局決定在無更明確的失蹤者生還訊息前，先暫時停止搜索任務。

    許男、羅男及杜男等3名山友，12月10日前往海端鄉轆轆溫泉沿大崙溪上游至凱翁大峽谷旅遊，原定12日返回但家屬遲遲未聯繫上3人，於13日上午報案，警消當日下午於登山口發現經山友協助返回的杜男，表示2名友人不幸遭急流沖走，杜男由利稻救護車送往關山慈濟醫院。

    台東縣消防局接獲消息後，立即收集情資並組成搜救隊伍，依地形、水量判斷失蹤者應於新武橋至轆轆溫泉上游事故發生點沿岸大崙溪流域及兩岸，7天內共出動4梯次人員，來回於15公里間多次搜索，因事故環境消防人員力有未逮，難以獨力完成搜救，故共計派遣42人次，結合民間17人（台東水中運動協會、中華民國溯溪協會、中搜溯溪攀岩俱樂部）等專業人士，並申請空勤總隊支援出動多架次空勤直升機進行空勘及運送搜救人員器材，結果均無發現任何生還者跡象。

    12月17日下午搜救人員在事故點下方一處深潭利用水下攝影搜尋疑發現人影，不排除是失聯者，但因水流過於強勁，導致攝影器材（延長桿）被沖斷，攝影機也因此流失，現場搜救人員立即以衛星電話回報狀況並請求支援。

    昨天消防局準備特製急流專用的白鐵延長桿，並加派消防人員及民間潛水專業人員搭乘空勤直升機前往協助，於執行確認拍攝仍因水流過強造成白鐵延長桿彎曲損壞，無法成功探勘，而潛水專業人員也表示該地形因水流過強，並有岩洞、渦流等阻礙，無法執行水下作業。

    經詢問各界潛水及急流救援專家意見，均認為在安全考量下該處目前的水流狀況不適合搜救人員進行搜索。台東縣消防局表示因執勤安全考量，在無更明確的失蹤者生還訊息前，先暫時停止搜索任務。

    台東消防人員在南橫深山峽谷急流執行搜救任務。（台東消防局提供）

    台東消防人員在南橫深山峽谷急流執行搜救任務。（台東消防局提供）

    台東消防人員在南橫深山峽谷急流執行搜救任務。（台東消防局提供）

    台東消防人員在南橫深山峽谷急流執行搜救任務。（台東消防局提供）

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