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首頁　>　臺東縣

米倉台東縱谷4月寒害嚴重 關山月眉里8成稻穗空包彈

台東縣農業處長許家豪（左2 ）今天到縱谷勘查稻作寒害，允爭取救助。（記者黃明堂翻攝）

台東縣農業處長許家豪（左2 ）今天到縱谷勘查稻作寒害，允爭取救助。（記者黃明堂翻攝）

2020-05-23 16:06:34

［記者黃明堂／台東報導］台東縱谷地區三鄉鎮稻米受到4月間寒害影響，稻穗空包彈情形嚴重，光是關山鎮月眉里就有8成受害；台東縣政府農業處長許家豪今天實地勘查，將協助向農糧署爭取救助，也籲農民在未完成申報前千萬不要貿然收割，以免沒有憑據。

在縣議會定期會中，包括黃瑞華、楊清順及陳宏宗三位縱谷縣議員都不斷反映稻作受4月中旬寒害影響 ，稻米普遍無法入漿，穗穗到現在還是直挺挺，不像收割前滿漿下垂，這就是俗稱的「空包彈」。

許家豪今天與黃瑞華、楊清順及關山鎮長戴文達到多處稻田勘災，並聽取農民心聲。

黃瑞華指出，4月13日受強烈冷氣團影響，今年提早插秧的稻田恰巧遇到這波寒害，該入漿的稻穗完全沒有入漿，本來農民還抱著希望，可是時間漸漸拉長，應該飽滿變黃的稻穗，還是佇立田中央直挺挺 、一柱擎天，農民期待收成的希望完全破滅。

黃瑞華說，位於月眉里的稻田受創嚴重，至少有8成空包彈，每枝稻穗直挺挺，希望農業處從寬從速盡力協助農民 申請災害損失。

戴文達表示，從5月18日起，鎮公所已經開始受理農民申報災害面積，到22日下班為止，報災面積已達200多公頃，公所人員復勘查核也有100多公頃達標，許多稻田空包彈甚至超過8成，鎮內各里受災情形相當嚴重。

許家豪指出，上個月中旬發生寒害後，他就指示同仁要儘速追蹤低溫影響農作物遲發性的災情，並發函全縣十六個鄉鎮公所，啟動農糧情調查作業資訊系統，將災害情形上網登打詳述及報送，以利進行災害影響評估報告給中央單位。

許處長說，農業處一定會加快速度協助農民，並宣導鹿野、關山、池上農民務必就地向鄉鎮公所提報災害損失，農業處會將彙整資料報送，同步向農糧署爭取救助作業即日啟動。

台東縣議員黃瑞華（中）出示空包彈稻穗，一捏都是空殼。（記者黃明堂翻攝）

台東縣議員黃瑞華（中）出示空包彈稻穗，一捏都是空殼。（記者黃明堂翻攝）

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