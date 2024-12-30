公費流感疫苗 北市接種率六都最低

冬季為流感高峰期，截至12月15日，台北市65歲以上老人、學齡前幼兒及學生的公費流感疫苗接種率，均為六都最低。（資料照）

2024/12/30 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市六十五歲以上老人、學齡前幼兒及學生的公費流感疫苗接種率，六都最低，衛生局解釋是因為以戶籍地統計，且部分長者已自費接種，數字才會最低，遭藍綠議員批評是推託之詞。衛生局表示，將加強宣導，並持續於社區、捷運站等地設疫苗接種站，方便民眾接種。

老人、學齡前幼兒及學生墊底

衛生局說明，公費流感疫苗十月開打，統計至十二月十五日，六都六十五歲以上長者接種率以台南最高，達四十六．七％，其次依序為高雄、台中、桃園、新北，台北最低為卅八．一％。學齡前幼兒以新北最高，達六十三．六％，其次依序為桃園、台南、高雄、台中，台北最低為四十九．八％。

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衛局︰戶籍統計、部分長者自費

民進黨議員劉耀仁及國民黨議員秦慧珠均批評衛生局「戶籍地統計」說法是推託；秦慧珠表示，應加強宣傳及研議更方便施打方案，例如到診所馬上就能打或打電話預約等等。劉耀仁建議利用民政系統鼓勵接種，且有部分人污名化疫苗，衛生局應闢謠。

衛生局表示，目前實際接種數已高於戶籍人數，會針對設籍台北市的居民加強通知，宣導各醫療院所提高接種率，持續辦理社區、校園、機構及捷運等疫苗接種站，提升接種便利性。

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