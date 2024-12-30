張惠妹嗨唱震動 陳情電話更多了

2024/12/30 05:30

〔記者蔡思培、何玉華／台北報導〕張惠妹演唱會廿八日在大巨蛋再度登場，市府在兩個小時內接獲八十四通陳情震動、搖晃，較前兩場卅、六十六通陳情多；興隆里里長吉娃斯．吉果說，人民內心真實恐懼的吶喊，政府聽到了嗎？選區議員們認為，北市府應針對震動問題做好配套，除可安排技師公會檢視周邊住宅耐震係數，也可明確禁止演唱會集體跳動。

28日2小時84通 里長：人民恐懼吶喊

北市府一九九九統計，廿八日晚間廿一時卅分至廿三時卅分的兩小時內，陳情演唱會震動、搖晃共八十四通電話，集中於忠孝東路四段五五三、五五九巷。北市體育局表示，已要求遠雄與主辦單位研議妥適因應作為。興隆里里長吉娃斯．吉果說，人民內心真實恐懼的吶喊，政府聽到了嗎？從周杰倫演唱會開始，不斷接到里民陳情吶喊，讓她疲於奔命。

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議員︰安排技師檢視住宅耐震

議員許淑華說，大巨蛋可以辦演唱會，但是市府應做好控管，若要開放跳動，可安排四大技師公會檢視周邊居民的房屋耐震係數，若耐震係數不足就應禁止跳動。市府不能因為怕得罪張惠妹歌迷，就不顧周邊居民安全。

議員洪健益指出，張惠妹靠演唱會賺錢上億，卻留下「類地震」的難題，市府應拿出作為，不能便宜行事稱要遠雄處理，必要時停止舉辦演唱會、讓大巨蛋回歸體育用地。

議員張文潔說，張惠妹過去在小巨蛋開唱因有震動被禁止，在大巨蛋第一天發生震動問題後，北市府就該著手處理，卻只將問題推給遠雄，「大巨蛋收益不能建立在周邊居民的痛苦上」。

北市議會議長戴錫欽指出，未來大巨蛋可能持續舉辦演唱會，市府要有長久之計，降低對周邊居民安寧的影響，不能老讓第一線里長接到抱怨。

建議明確禁止演唱會集體跳動

議員詹為元建議遠雄與演唱會主辦方協調震動曲目演出時間，與周遭居民感受取得平衡；部分居民可能擔憂老舊公寓耐震度，市府可協助勘驗；議員秦慧珠也說，小巨蛋已經禁止跳動，大巨蛋可比照。

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