北市「白晝之夜」不擾鄰 10點後靜態活動

2024/09/23 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市跨夜舉辦的「白晝之夜」活動，今年將於十一月二、三日在大安森林公園登場。不過附近有住宅區、老舊公寓，讓在地居民擔憂人潮夜間流動、喧嘩會影響居民安寧。

11月2日大安森林公園登場

文化局解釋，今年白晝之夜與往年策展主題不同，選定富有多樣生態的大安森林公園為主要展區，以「打造最全民的生態文化行動」為概念主軸，考量場域特性及降低周遭鄰里干擾，規劃初期已拜會周邊里長、了解在地關心議題，活動時間也提前至十一月三日凌晨二點結束，晚間十點過後僅保留藝術裝置及小規模靜態活動。

請繼續往下閱讀...

提前至3日凌晨2點結束

白晝之夜源自法國巴黎的藝文盛事，今年第九度在台北舉行，先前活動多辦在商圈，此次選在大安森林公園、C-Lab台灣當代文化實驗場辦理。由於活動將於十一月二日下午二點持續至十一月三日凌晨二點，加上大安森林公園出入口多難控管，活動又以自由為主軸，引來不少大安區居民擔憂住宅區的寧靜受影響。

市議員曾獻瑩表示，文化活動動線規劃很重要，里長最關心的是社區的安寧，人潮移動要把噪音的干擾降到最低，創造雙贏。他說，在與文化局了解過後，大安森林公園主舞台音樂活動會在十點結束、其他在公園內的活動多是靜態展覽，預計會將人群分流到東區商圈、永康商圈。他也呼籲文化局加強地方溝通，讓里長掌握活動時間、場域，並要有完善配套與管制措施。

文化局表示，目前C-Lab台灣當代文化實驗場僅有數位藝術節部分戶外活動響應白晝之夜，演出至晚間九點，其他則是室內靜態展覽，對於在地噪音影響較低。文化局本週也將召開地區說明會傾聽在地建議，完善整體活動規劃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法