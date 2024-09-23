美食天堂 水源市場攤攤人氣旺

有卅年歷史「賢夫美食」，招牌為養生健康的紫米芋頭糕。（記者蔡思培攝）

2024/09/23 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市公館一代美食匯集，已有七十年歷史的水源市場主打美食，市場內飲食有近四十攤，到了晚上市場外還有公館夜市七十餘小吃攤，美食選擇多元。水源市場甜點獨具特色，標榜食材天然單純的青年創業烤布蕾、養生健康的紫米芋頭糕都是民眾熱門選擇。

水源市場自治會副會長黃俊翔表示，相較其他市場以賣雜貨、生鮮為主，水源市場更偏重於熟食，市場內有近四十攤飲食攤，幾乎每攤都曾被媒體報導。市場內除有自助餐、滷肉飯、米粉湯，炒飯燴飯料理更廣受好評，甚至不少觀光客慕名而來，由於人氣旺，有時一份炒飯甚至要等半小時以上。

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公館夜市 也有必比登小吃

水源市場大樓外兩側道路每天傍晚起也會有小吃攤位，公館夜市攤商自治會會長洪勝佳表示，目前公館夜市共有七十餘攤，地瓜球、古早味蛋餅、「龍哥無骨雞腿排」都是排隊美食，還有曾獲米其林必比登肯定的「雄記蔥抓餅」，民眾若想吃異國料理，也有越南道地的「阿鸞手工法國麵包」可選擇。

「蘇菲烤布蕾」的招牌烤布蕾只有雞蛋、鮮奶、鮮奶油、香草豆莢與砂糖五樣食材，就是要讓顧客吃得安心。蘇菲烤布蕾並數度獲得台北市傳統市場節「天下第一攤」表揚。

有卅年歷史「賢夫美食」以港式糕點聞名，最具特色的是紫米芋頭糕，店家將製作蘿蔔糕的思維套用在芋泥八寶飯上，做出方又正的紫米芋頭糕，並降低甜度、加上養生紫米，使用健康橄欖油，讓八寶飯從過年團圓菜變日常點心。

水源市場「蘇菲烤布蕾」數度獲得台北市傳統市場節「天下第一攤」表揚。 （記者蔡思培攝）

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