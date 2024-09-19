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    首頁　>　臺北市

    拆樑團體北市掛看板 鎖定通勤族

    謝國樑罷免投票倒數不到一個月，拆樑團體於台北市懸掛拆樑宣傳看板。（記者甘孟霖攝）

    謝國樑罷免投票倒數不到一個月，拆樑團體於台北市懸掛拆樑宣傳看板。（記者甘孟霖攝）

    2024/09/19 05:30

    〔記者甘孟霖、盧賢秀／台北報導〕基隆市長謝國樑罷免案倒數，拆樑團體昨起於台北市忠孝東路四段、南京東路五段以及研究院路一段三處，掛起宣傳看板，鎖定基隆往返雙北的通勤族，呼籲他們十月十三日出門投下同意罷免票，盼衝高罷免案投票率，突破十萬票。

    謝國樑對於拆樑團體在台北市設立看板表示「尊重」，強調罷免是人民的權利，但還是要呼籲民眾出來投不同意罷免票。

    拆樑團體台北志工昨於台北市忠孝東路四段舉辦懸掛看板記者會，拆樑志工啾喜表示，在台北掛看板是為了對抗固樑反罷免在基隆掛的六十面看板，因此選擇在基隆人通勤雙北經過的路口懸掛；志工們也會持續於通勤時段在人潮眾多的地方發文宣、舉牌宣傳。

    啾喜說，在基隆要宣傳拆樑非常困難，各大社群媒體社團多被反對方把持，還有藍營網軍打壓罷免，許多屋主害怕被秋後算帳選擇噤聲，要租廣告看板位置不容易，還有攤商只是在店內張貼相關文宣，就遭激進人士撕毀。

    啾喜提到，基隆過往選舉投票率偏低，希望先前參與連署的民眾每人再額外拉一、兩票，讓同意罷免票突破十萬。拆樑團體強調，這場罷免案是超脫政黨色彩，就事論事希望基隆能夠更好，也代表人民開始透過自己的判斷來看執政者的好壞，而非單純看政黨、顏色。

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