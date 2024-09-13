為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

北市音圖首次發包 流標

2024/09/13 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市工務局水利處代辦台北市音樂與圖書中心（簡稱音圖）新建工程，今年四月完成細部設計後，首次公告招商，九月十日截標流標；水利處表示，物價飆漲，加上私人企業搶工，公共工程招商不易，業者對第一次招商通常會抱持觀望心態，目前正辦理第二次公告招商作業，最快能於十月底前第二次開標，希望能順利招商。

最快10月底前再開標

北市府在二○一六年十二月研議於美國在台協會台北辦事處（AIT/T）舊址，興建國內首座結合音樂廳與圖書館新總館的文教新地標；二○二一年議會通過七四．二億元預算，其中專案管理預算約二．六億、工程預算約七一．六億元，同年以統包方式招標，歷經四次流標，水利處探詢業界意見，多表示擔憂物價飆漲及缺工、缺料嚴峻，工程風險過高影響投標意願。

水利處經檢討後改採先設計再施工的傳統標，二○二二年甄選設計建築師，由大元聯合建築師事務所出線，今年四月完成細部設計；七月卅日首次辦理工程發包公告，九月十日截標流標。水利處表示，預計十月底再開標。

文化局表示，若未來工程設計金額超出法定預算時，將與教育局另向議會爭取調整預算，工程經費執行，會尊重議會通過預算結果配合辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播