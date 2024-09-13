北市音圖首次發包 流標

2024/09/13 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市工務局水利處代辦台北市音樂與圖書中心（簡稱音圖）新建工程，今年四月完成細部設計後，首次公告招商，九月十日截標流標；水利處表示，物價飆漲，加上私人企業搶工，公共工程招商不易，業者對第一次招商通常會抱持觀望心態，目前正辦理第二次公告招商作業，最快能於十月底前第二次開標，希望能順利招商。

最快10月底前再開標

北市府在二○一六年十二月研議於美國在台協會台北辦事處（AIT/T）舊址，興建國內首座結合音樂廳與圖書館新總館的文教新地標；二○二一年議會通過七四．二億元預算，其中專案管理預算約二．六億、工程預算約七一．六億元，同年以統包方式招標，歷經四次流標，水利處探詢業界意見，多表示擔憂物價飆漲及缺工、缺料嚴峻，工程風險過高影響投標意願。

水利處經檢討後改採先設計再施工的傳統標，二○二二年甄選設計建築師，由大元聯合建築師事務所出線，今年四月完成細部設計；七月卅日首次辦理工程發包公告，九月十日截標流標。水利處表示，預計十月底再開標。

文化局表示，若未來工程設計金額超出法定預算時，將與教育局另向議會爭取調整預算，工程經費執行，會尊重議會通過預算結果配合辦理。

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