北市青年局動用二備金 議員質疑規避監督

2024/08/26 05:30

林延鳳︰各局處移撥1.2億 5計畫又動支4586萬 青年局︰新增業務依規辦理

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市青年局今年六月一日成立，所需預算從各局處移撥一．二億元，並動用俗稱「救命錢」的第二預備金四五八六萬元，台北市議員林延鳳指出，青年局未循追加預算程序反而動用二備金，還刻意壓在五千萬元以下規避議會監督，如同前市長柯文哲濫用一樣；對此，青年局回應，議員應拿出不合法、不合規的經費證據，今年迄今動用的二備金低於五千萬元，哪裡跟柯文哲分拆濫用一樣，不需「張飛打岳飛」。

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林延鳳批如柯文哲辦城博會分拆濫用

林延鳳指出，青年局動用二備金四五八六萬元用於五項計畫，包含「青年公共參與及多元培力與發展」一二七○萬元、「青年國際發展與交流」一千萬元、「青年職涯與創意支援」一六九五萬元、「資本門計畫」六六六萬元、「因公出國考察計畫及其他行政費用」一六五萬元。

低於5千萬元 免向議會報告

林延鳳認為，柯文哲過去常濫用二備金，議會因此增加動用二備金超過五千萬元需向議會報告的決議，但柯後續舉辦台北城博會預算故意每筆低於五千萬元，規避議會審查，如今蔣市府有樣學樣，青年局濫用二備金也刻意不超過五千萬元；且細看政策規劃，不少經費可循追加預算的方式辦理，青年局不辦追加預算反動用二備金，辜負議會當初一元未刪的美意。

青年局表示，今年中成立後，新增業務所需預算都依法、依規定辦理，主計處及青年局也多次送資料及到議員辦公室當面說明，規避議會監督之處在哪裡？對於被指「和柯文哲一樣」濫用二備金，青年局也反問到底哪裡一樣？希望議員直接拿出不合法、不合規的證據，不需「張飛打岳飛」。

青年局表示，前任市府被議員質疑規避議會監督是因「一案分拆」，城博會等案動用經費上億元，拆分為小於五千萬元動用二備金，但青年局至今動支二備金總經費低於五千萬，沒有「分拆」哪來「一樣」、「規避」？

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