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台北國際龍舟賽登場 212隊競技

台北國際龍舟錦標賽昨天登場，市長蔣萬安率領市府局處首長組隊，參加表演賽。（記者劉信德攝）

台北國際龍舟錦標賽昨天登場，市長蔣萬安率領市府局處首長組隊，參加表演賽。（記者劉信德攝）

2024/06/09 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北國際龍舟錦標賽昨天登場，今年共有二一二支隊伍參賽，台北市長蔣萬安也率局處官員下水進行表演賽，「台北市政府隊」與視障者組成的「台灣黑龍隊」，及由腦性麻痺、罕見疾病、自閉症等身心障礙者組成的「挑戰奇蹟隊」，另還有「二○二五雙北世壯運隊」、美國在台協會組成的「AIT隊」、荷蘭在台辦事處組成的「橘龍在天隊」，率先進行表演賽。

蔣萬安受訪表示，參賽首長們先前已經團練過幾次，他則因總質詢，幾天前才抱佛腳參與團練。他說，台北國際龍舟錦標賽是全國最大、參與人數最多的賽事，今年還有澳洲、荷蘭、日本等國外好手參加，也有許多企業、校友團體參加，今年總獎金三三三萬元也創新高。

蔣萬安率領的「市府隊」與視障者組成的「台灣黑龍隊」，以及由腦麻、罕病、自閉症等身心障礙者組成的「挑戰奇蹟隊」同場進行表演賽，最終「台灣黑龍隊」率先奪標、「市府隊」次之、「挑戰奇蹟隊」第三。賽後他笑虧自己此次疏於練習，也稱讚對手們都很團結。

現場也規劃陸上端午嘉年華，邀請數十組團體帶來精彩表演，還有美食市集、趣味闖關活動；接續還有「龍舟小選手」體驗營、「飛車立蛋」挑戰賽等寓教於樂的親子活動。

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